Семидневный поход по Кавказу стал проверкой — разница с Алтаем ощущается каждым шагом

Горы умеют удивлять даже тех, кто считает себя опытным туристом. Автор дзен-канала "Новосибирск и не только", много лет ходившая по Алтаю, впервые отправилась в полноценный поход по Кавказскому заповеднику и сравнила ощущения. Семидневный маршрут из района Минеральных Вод к Красной Поляне стал для неё настоящей проверкой на высоту и внутреннюю готовность к новому. Об этом рассказал автор канала на Дзене "Новосибирск и не только".

По строгим правилам заповедника

Поход стартовал у кордона Закан в Ставропольском крае и прошёл через Карачаево-Черкесию, Адыгею и Краснодарский край. Группа была некоммерческой — участники собрались из новосибирских турклубов. До этого автор бывала на Красной Поляне, но короткие поездки не шли ни в какое сравнение с полноценным автономным маршрутом через горы.

Первое, что бросилось в глаза, — строгий регламент Кавказского заповедника. В отличие от восточного Алтая, где можно свободно выбирать тропы, ставить палатки и разводить костры, здесь действует чёткая система разрешённых маршрутов и стоянок. Посещение платное: 500 рублей за вход и 300 рублей за каждый день пребывания. При недельном походе это ощутимая, хотя и не запредельная сумма.

"И чего это я в самом деле на Алтай да на Алтай? — подумала я. — Надо ведь расширять кругозор", — делится автор канала.

Контроль в заповеднике строгий: егеря следят за соблюдением правил, а за костёр вне разрешённого места предусмотрены серьёзные штрафы. Дополнительную напряжённость создаёт близость границы с Абхазией — в некоторых районах требуются специальные пропуска. Всё это формирует ощущение, что ты здесь гость и обязан двигаться по установленным рамкам.

Высота, которая ощущается телом

Поначалу различия между Кавказом и Алтаем казались скорее внешними. Растительность выглядела более южной, сочной, но без резких контрастов. Настоящее осознание пришло с набором высоты. Уже к вечеру первого дня, когда группа поднялась выше лесной зоны, открылись скалистые стены, водопады и альпийские луга на отметке около 2300 метров.

На второй день участники налегке отправились к Имеретинским озёрам — группе водоёмов с необычными названиями: Ривьера, озеро Географов, Забвения, Импактное, Гуманоидов. Подъём по снежнику стал моментом внутреннего "щёлчка": прежний опыт высот до 2400 метров остался позади, а новые отметки — 2900 и выше — воспринимались иначе.

Автор признаётся, что это было не страхом, а настороженностью. Организм словно сигнализировал: "Так высоко ты ещё не была". Подъём к перевалу выше 3000 метров оказался особенно изматывающим. Крутизна склонов местами была такой, что удержаться на влажной траве было непросто. Разница между 2000 и 3000 метрами ощущалась буквально каждым шагом.

Доступность и масштаб

Кавказские горы производят впечатление классики горного туризма. Эльбрус — символ и ориентир, притягивающий альпинистов со всего мира. Несмотря на большую высоту по сравнению с Белухой, подъезды к популярным точкам здесь проще, инфраструктура развита, а маршруты промаркированы.

Алтай, по словам автора, остаётся более "диким" и уединённым. Даже на популярных направлениях вроде Актру нет такого количества людей и централизованного контроля. В глубине маршрутов можно за день встретить лишь пару групп или караван конников. Это создаёт ощущение простора и свободы.

Спуски с кавказских высот оказались не менее сложными, чем подъёмы. Долгие многокилометровые спуски дают серьёзную нагрузку на колени. В группе большинство использовали треккинговые палки, а автор предпочитала цепляться за кустарник, чтобы безопасно проходить крутые участки.