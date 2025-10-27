Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джилы су
Джилы су
© commons.wikimedia.org by Astemirhan is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:41

Где Россия похожа на Исландию: маршрут, от которого не хочется возвращаться

Путешественник составил осенний маршрут по Кавказу с подъёмом к Джилы-Су и плато Бермамыт

Осень на Кавказе — это когда спонтанная идея из случайного рилса превращается у путешественника Егора Гаврина в плотный маршрут с ранними подъёмами, тёплыми перчатками в рюкзаке и бесконечными "вау" на каждом повороте. Он прилетел в Минеральные Воды и за пять дней прошёл тропы Пятигорска и Железноводска, поднялся к водопадам Джилы-Су и поляне Эммануэля, а напоследок прокатился на эндуро к плато Бермамыт. Ниже — сжатый путевой "чек-лист" от первого лица путешественника, но изложенный от третьего: что он увидел, чем пользовался и о чём важно помнить тем, кто захочет повторить маршрут.

Где начинать и чем двигаться

Базой Гаврин выбрал Пятигорск: до центра быстро добираешься из аэропорта, жильё и такси недорогие, а рядом — Машук, Бештау и выезды в сторону Кисловодска. По городу он ездил на такси (в пределах 150-300 ₽ за поездку), а в горные локации вроде Джилы-Су предпочёл внедорожник: "Нива" с "понижайкой" и механикой прощает и ямы, и серпантины. Для вещей выручил коворкинг-сервис камер хранения Qeeply: если приложение капризничает, путешественник советует держать запасной вариант — обычные камеры в ТЦ или на вокзале.

Коротко о каждом дне

Первые часы — знакомство с Пятигорском, круг вокруг Машука и ужин "по-домашнему". На второй день планировалась канатка на Машук, но, поднявшись на Бештау, Егор изменил маршрут и ушёл пешком в Железноводск: леса в огненном октябре, терренкуры и вечерняя вершина Железной стали отличным контрастом каменистым склонам. Третий день — Джилы-Су: парковка у Каракая-Су, водопады "Султан" и "Эмир", крутой подъём на поляну Эммануэля и обратный путь в молочном тумане, из-за чего особенно пригодились офлайн-карты. Четвёртый — прогулка по Кисловодскому нацпарку: Малое и Большое Седло, много солнца и бегунов. Пятый — эндуро-заезд к Бермамыту (маршрут Light): виды на Эльбрус и хычины с хрустящей корочкой в придорожном кафе.

Сравнение локаций

Локация

Чем цепляет

Чем может утомить

На чём экономить

Что лучше не экономить

Машук (Пятигорск)

Канатка, панорамы, городской ритм

Очереди в выходные

Такси по городу

Тёплый слой и ветровка

Бештау

Разные маршруты подъёма, виды на КМВ

Крутые участки, ветер на вершине

Перекусы "из дома"

Треккинговые палки

Железноводск/Железная

Терренкуры, мягкие тропы

Много людей на променадах

Кафе вне центра

Налобный фонарь к сумеркам

Джилы-Су и поляна Эммануэля

Водопады, "марсианские" виды, смена сезонов за день

Резкая погода, серпантины, туман

Парковки/проходы (100-200 ₽)

Внедорожник, офлайн-карты

Плато Бермамыт (эндуро)

Панорама на Эльбрус, "кинокадры"

Грязевые колеи, ветер

Групповой заезд Light

Экип, перчатки, защита

Советы шаг за шагом

  1. Забронировать жильё рядом с парком/тропой: в Кисловодске улица Декабристов — 15 минут до основной тропы.
  2. Спланировать транспорт: такси в городах, аренда "Нивы" для Джилы-Су. Проверить "понижайку" и резину (AT/зимняя по сезону).
  3. Оставлять чемоданы в Qeeply или на вокзалах; при сбоях приложения искать офлайн-камеры хранения.
  4. Загрузить офлайн-карты (Yandex/2ГИС/MAPS.ME), отметить серпантины и точки разворотов — туман на обратном пути реален.
  5. Экипировка: термобельё, тёплая жилетка, бафф, перчатки, налобник, треккинговые палки, аптечка, термос.
  6. Питание: бутерброды на подъёмы, вода 1,5-2 л на человека, наличные для проходов/парковок (по 100-200 ₽ с человека).
  7. Эндуро: взять уровень Light на первый раз, проверить страховку, подготовить защиту коленей/локтей и балаклаву под шлем.
  8. Тайминг: к водопадам выходить до полудня, с плато сворачивать до 16:00 — сумерки наступают быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недооценили туман на спуске → 1,5 часа по "молоку" 20 км/ч → Держать офлайн-карты и ориентироваться по разметке/колышкам.
  • Вышли поздно к водопадам → Сумерки на тропе → Стартовать к 11:00 и закладывать запас 1-1,5 часа.
  • Взяли "легковушку" в Джилы-Су → Риск сесть в колее → Арендовать "Ниву"/Duster 4x4, иметь второй контакт владельца.
  • Полагались на случайное кафе в турзоне → Переплата и средний вкус → Держать список проверенных хычинных и столовых вне "открыточных" мест.
  • Оделись "как в городе" → Мёрзнете на вершине → Добавить термослой и мембрану, даже если внизу +20 °C.

А что если…

…без опыта горных треков?

Гаврин рекомендует начать с простой тропы на Бештау, а в Железноводске выбирать терренкуры с маркировкой "лёгкий". Палки и обувь с протектором ощутимо экономят силы.

…нужен максимум видов за минимум шагов?

Канатка на Машук плюс Большое Седло в Кисловодске. В Джилы-Су можно ограничиться смотровыми у "Султана", не залезая на долгий подъём.

…путешествие с детьми?

База в Кисловодске: парк, плавные тропы, много кафе. Выезды на Бермамыт — только с опытным гидом и в устойчивую погоду.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Бюджетно: такси 150-300 ₽, уличная еда, проходы 100-200 ₽

Погодные качели: жара/ветер/снег за пару часов

Много вариантов троп и смотровых

Туман и ранние сумерки осенью

Доступный внедорожник с "понижайкой"

Очереди на популярных точках в выходные

Комбинация хайкинга и эндуро за одну поездку

Качество еды в турзонах "как повезёт"

FAQ

Как выбрать машину для Джилы-Су?

Нужны 4x4 с механикой и "понижайкой". AT-шины полезны, но важнее клиренс и опыт на серпантинах. В городе хватит такси.

Что лучше: Машук или Бештау?

Для "разогрева" — Машук (канатка, близость города). Для ощущения гор — Бештау: тропы, ветра, панорамы.

Нужны ли палки?

Да. На крутых участках Бештау и на подъёме к поляне Эммануэля палки экономят колени и помогают с балансом.

Есть ли связь на маршрутах?

В городских парках стабильная. На серпантинах и у водопадов — не всегда; карты и треки лучше сохранять офлайн.

Мифы и правда

  • "Осенью везде холодно". Неверно: на подъёме к полудню жарко, но на вершинах ветер и снег-пудра — нужен тёплый слой.
  • "Джилы-Су только для профи". Неверно: при сухой погоде и 4x4 добираются новички, но стартовать лучше рано и следить за прогнозом.
  • "Без гида на Бермамыт нельзя". Неверно, однако с эндуро-гидом безопаснее: подскажет по колеям и поможет выбрать темп.

