Где Россия похожа на Исландию: маршрут, от которого не хочется возвращаться
Осень на Кавказе — это когда спонтанная идея из случайного рилса превращается у путешественника Егора Гаврина в плотный маршрут с ранними подъёмами, тёплыми перчатками в рюкзаке и бесконечными "вау" на каждом повороте. Он прилетел в Минеральные Воды и за пять дней прошёл тропы Пятигорска и Железноводска, поднялся к водопадам Джилы-Су и поляне Эммануэля, а напоследок прокатился на эндуро к плато Бермамыт. Ниже — сжатый путевой "чек-лист" от первого лица путешественника, но изложенный от третьего: что он увидел, чем пользовался и о чём важно помнить тем, кто захочет повторить маршрут.
Где начинать и чем двигаться
Базой Гаврин выбрал Пятигорск: до центра быстро добираешься из аэропорта, жильё и такси недорогие, а рядом — Машук, Бештау и выезды в сторону Кисловодска. По городу он ездил на такси (в пределах 150-300 ₽ за поездку), а в горные локации вроде Джилы-Су предпочёл внедорожник: "Нива" с "понижайкой" и механикой прощает и ямы, и серпантины. Для вещей выручил коворкинг-сервис камер хранения Qeeply: если приложение капризничает, путешественник советует держать запасной вариант — обычные камеры в ТЦ или на вокзале.
Коротко о каждом дне
Первые часы — знакомство с Пятигорском, круг вокруг Машука и ужин "по-домашнему". На второй день планировалась канатка на Машук, но, поднявшись на Бештау, Егор изменил маршрут и ушёл пешком в Железноводск: леса в огненном октябре, терренкуры и вечерняя вершина Железной стали отличным контрастом каменистым склонам. Третий день — Джилы-Су: парковка у Каракая-Су, водопады "Султан" и "Эмир", крутой подъём на поляну Эммануэля и обратный путь в молочном тумане, из-за чего особенно пригодились офлайн-карты. Четвёртый — прогулка по Кисловодскому нацпарку: Малое и Большое Седло, много солнца и бегунов. Пятый — эндуро-заезд к Бермамыту (маршрут Light): виды на Эльбрус и хычины с хрустящей корочкой в придорожном кафе.
Сравнение локаций
|
Локация
|
Чем цепляет
|
Чем может утомить
|
На чём экономить
|
Что лучше не экономить
|
Машук (Пятигорск)
|
Канатка, панорамы, городской ритм
|
Очереди в выходные
|
Такси по городу
|
Тёплый слой и ветровка
|
Бештау
|
Разные маршруты подъёма, виды на КМВ
|
Крутые участки, ветер на вершине
|
Перекусы "из дома"
|
Треккинговые палки
|
Железноводск/Железная
|
Терренкуры, мягкие тропы
|
Много людей на променадах
|
Кафе вне центра
|
Налобный фонарь к сумеркам
|
Джилы-Су и поляна Эммануэля
|
Водопады, "марсианские" виды, смена сезонов за день
|
Резкая погода, серпантины, туман
|
Парковки/проходы (100-200 ₽)
|
Внедорожник, офлайн-карты
|
Плато Бермамыт (эндуро)
|
Панорама на Эльбрус, "кинокадры"
|
Грязевые колеи, ветер
|
Групповой заезд Light
|
Экип, перчатки, защита
Советы шаг за шагом
- Забронировать жильё рядом с парком/тропой: в Кисловодске улица Декабристов — 15 минут до основной тропы.
- Спланировать транспорт: такси в городах, аренда "Нивы" для Джилы-Су. Проверить "понижайку" и резину (AT/зимняя по сезону).
- Оставлять чемоданы в Qeeply или на вокзалах; при сбоях приложения искать офлайн-камеры хранения.
- Загрузить офлайн-карты (Yandex/2ГИС/MAPS.ME), отметить серпантины и точки разворотов — туман на обратном пути реален.
- Экипировка: термобельё, тёплая жилетка, бафф, перчатки, налобник, треккинговые палки, аптечка, термос.
- Питание: бутерброды на подъёмы, вода 1,5-2 л на человека, наличные для проходов/парковок (по 100-200 ₽ с человека).
- Эндуро: взять уровень Light на первый раз, проверить страховку, подготовить защиту коленей/локтей и балаклаву под шлем.
- Тайминг: к водопадам выходить до полудня, с плато сворачивать до 16:00 — сумерки наступают быстро.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Недооценили туман на спуске → 1,5 часа по "молоку" 20 км/ч → Держать офлайн-карты и ориентироваться по разметке/колышкам.
- Вышли поздно к водопадам → Сумерки на тропе → Стартовать к 11:00 и закладывать запас 1-1,5 часа.
- Взяли "легковушку" в Джилы-Су → Риск сесть в колее → Арендовать "Ниву"/Duster 4x4, иметь второй контакт владельца.
- Полагались на случайное кафе в турзоне → Переплата и средний вкус → Держать список проверенных хычинных и столовых вне "открыточных" мест.
- Оделись "как в городе" → Мёрзнете на вершине → Добавить термослой и мембрану, даже если внизу +20 °C.
А что если…
…без опыта горных треков?
Гаврин рекомендует начать с простой тропы на Бештау, а в Железноводске выбирать терренкуры с маркировкой "лёгкий". Палки и обувь с протектором ощутимо экономят силы.
…нужен максимум видов за минимум шагов?
Канатка на Машук плюс Большое Седло в Кисловодске. В Джилы-Су можно ограничиться смотровыми у "Султана", не залезая на долгий подъём.
…путешествие с детьми?
База в Кисловодске: парк, плавные тропы, много кафе. Выезды на Бермамыт — только с опытным гидом и в устойчивую погоду.
Плюсы и минусы
|
Плюсы
|
Минусы
|
Бюджетно: такси 150-300 ₽, уличная еда, проходы 100-200 ₽
|
Погодные качели: жара/ветер/снег за пару часов
|
Много вариантов троп и смотровых
|
Туман и ранние сумерки осенью
|
Доступный внедорожник с "понижайкой"
|
Очереди на популярных точках в выходные
|
Комбинация хайкинга и эндуро за одну поездку
|
Качество еды в турзонах "как повезёт"
FAQ
Как выбрать машину для Джилы-Су?
Нужны 4x4 с механикой и "понижайкой". AT-шины полезны, но важнее клиренс и опыт на серпантинах. В городе хватит такси.
Что лучше: Машук или Бештау?
Для "разогрева" — Машук (канатка, близость города). Для ощущения гор — Бештау: тропы, ветра, панорамы.
Нужны ли палки?
Да. На крутых участках Бештау и на подъёме к поляне Эммануэля палки экономят колени и помогают с балансом.
Есть ли связь на маршрутах?
В городских парках стабильная. На серпантинах и у водопадов — не всегда; карты и треки лучше сохранять офлайн.
Мифы и правда
- "Осенью везде холодно". Неверно: на подъёме к полудню жарко, но на вершинах ветер и снег-пудра — нужен тёплый слой.
- "Джилы-Су только для профи". Неверно: при сухой погоде и 4x4 добираются новички, но стартовать лучше рано и следить за прогнозом.
- "Без гида на Бермамыт нельзя". Неверно, однако с эндуро-гидом безопаснее: подскажет по колеям и поможет выбрать темп.
