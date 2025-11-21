Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кэти Перри
Кэти Перри
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 15:55

Новый этап отношений: Перри и Трюдо планируют праздники, о которых никто не догадывался

Кэти Перри планирует провести Рождество с Джастином Трюдо после тура Lifetimes — People

У Кэти Перри и Джастина Трюдо начинается новый этап отношений. Артистка, судя по всему, с нетерпением ждет окончания своего мирового тура "Lifetimes", чтобы провести время с возлюбленным. Источники отмечают, что пара за последние месяцы заметно сблизилась и теперь строит планы на совместное проведение праздников.

Новая глава в личной жизни

По информации издания People, 41-летняя Кэти Перри уже рассматривает возможность провести Рождество вместе с Джастином Трюдо. Такое решение отражает серьезность и стабильность, которые появились в их отношениях за последнее время.

"Без преувеличения, этот год был для нее настоящим ураганом, — добавил инсайдер. — У нее даже не было времени по-настоящему подумать о своей жизни после тура".

В то же время, певица продолжает активно заботиться о своей дочери Дейзи Дав, совместно с бывшим женихом Орландо Блумом. Несмотря на новые романтические отношения, материнство остается для нее приоритетом.

"Теперь она мать-одиночка, и новая глава материнства теперь откроется для нее в следующем году, — сообщил источник.

Совмещение карьеры и личной жизни

Тур "Lifetimes" оказался весьма насыщенным для Перри. Ежедневные выступления, путешествия и промо-мероприятия не оставляли времени на личные размышления и отдых. Певица отмечает, что в ближайшие месяцы планирует уделять больше внимания семье и личной жизни, находя баланс между сценой и домом.

Советы шаг за шагом

Чтобы сохранить гармонию в личной жизни при активной карьере, можно следовать простым рекомендациям:

  1. использовать планировщики и приложения для управления временем.

  2. делать регулярные паузы и отдыхать, даже если график плотный.

  3. делегировать бытовые и организационные задачи близким или профессионалам.

  4. оставлять отдельные дни для семьи и личных интересов.

  5. ставить границы в работе и четко разграничивать сценическую и домашнюю жизнь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование личного времени из-за карьерных обязательств.
Последствие: стресс, усталость и снижение качества отношений.
Альтернатива: планирование выходных и мини-отпусков, как это делает Кэти, чтобы поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью.

А что если…

Если пара решит совместно переехать или проводить больше времени вместе, это может стать серьезным шагом в их отношениях. В то же время, важно сохранять личные границы и пространство для каждого, чтобы не перегружать эмоционально.

FAQ

Как выбрать правильный момент для отдыха после турне?
Лучше всего планировать отдых сразу после завершения активного графика, выделяя минимум одну неделю для восстановления.

Сколько времени стоит проводить с близкими при плотной работе?
Оптимально — выделять хотя бы несколько часов ежедневно для общения с семьей или партнером.

Что лучше для эмоционального баланса: путешествия или домашний отдых?
Оба варианта полезны, но лучше чередовать их в зависимости от текущих потребностей и настроения.

Мифы и правда

Миф: после успешного турне можно сразу погружаться в новые проекты.
Правда: организм и психика требуют восстановления; без этого возможен эмоциональный и физический выгорание.

Миф: личная жизнь знаменитости всегда второстепенна.
Правда: многие артисты, включая Кэти Перри, стараются поддерживать баланс между карьерой и семьей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Shaman выделил Лепса и Куртукову среди лучших музыкантов года — сегодня в 7:49
Тайный рейтинг Shaman: кого он считает лучшим артистом

Shaman поделился своим личным мнением о лучших артистах года и раскрыл фаворитов, которые, по его мнению, достойны признания публики.

Читать полностью » Джоан Роулинг отметила реалистичность костюмов и декораций на съёмках нового сериала по сегодня в 6:30
Что увидела Джоан Роулинг на площадке нового "Гарри Поттера": кастинг и магия поражают

Джоан Роулинг лично посетила съёмочную площадку нового сериала HBO по "Гарри Поттеру" и оценила первые эпизоды с восторгом.

Читать полностью » Актёр Джонатан Бэйли подчеркнул важность веры в себя и простых радостей с семьей — Better Men сегодня в 5:06
Джонатан Бэйли шепчет себе в прошлое: звезда "Бриджертонов" раскрыл секрет успеха и счастья

Джонатан Бэйли в рамках инициативы Better Men написал письмо юному себе, делясь жизненной мудростью и воспоминаниями о детстве, карьере и семье.

Читать полностью » Джулия Робертс рассказала о желании кардинально изменить причёску — The Hollywood Reporter сегодня в 4:03
Джулия Робертс удивила фанатов смелым желанием: этот шаг может стать новым этапом в её жизни

В интервью для The Hollywood Reporter Джулия Робертс призналась, что мечтает о резком изменении прически после трёх десятилетий работы с одним парикмахером — и это желание отражает её внутреннюю свободу.

Читать полностью » Джордан Лютс поддерживал Деми Ловато в период депрессии во время записи альбома Holy Fvck — интервью сегодня в 3:22
Глубокая депрессия и неожиданная опора: этот человек вернул Деми Ловато веру в себя

Деми Ловато рассказала, как её муж помог преодолеть депрессию и вернуть веру в себя во время работы над новым альбомом.

Читать полностью » Гленн Клоуз связала негативные отзывы о сегодня в 2:54
Гленн Клоуз перевернула скандал вокруг "Всё честно": её слова заставили зрителей пересмотреть сериал

Гленн Клоуз неожиданно вмешалась в обсуждение провального сериала с участием Ким Кардашьян — её слова заставили по-новому взглянуть на критику проекта.

Читать полностью » Запойный просмотр сериалов снижает чувствительность к инсулину и повышает риск диабета — эндокринолог Мтемерерва сегодня в 1:53
Ваш метаболизм в плену дивана: как каждая новая серия любимого сериала съедает ваше здоровье

Долгий просмотр сериалов может замедлять метаболизм и влиять на гормоны аппетита, нарушая циркадные ритмы организма.

Читать полностью » Григорий Лепс сообщил о двух перенесённых прекоматозных состояниях — сегодня в 0:53
Когда минуты решают всё: Лепс рассказал о встрече со смертью

Григорий Лепс откровенно рассказал о пережитых критических состояниях и объяснил, как смог сохранить творчество и подготовить масштабный музыкальный релиз.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Растения зимуют лучше при размещении у светлых окон
Технологии
Apple готовит бюджетный MacBook с чипом A18 Pro — аналитик Джефф Пу
Спорт и фитнес
Игры на детской площадке помогают сжечь до 250 калорий — врачи
Красота и здоровье
Американский врач объяснил влияние сна на боку на кожу — врач Уиттингтон
Садоводство
Агроном Марина Власова подчеркивает необходимость удаления бутонов для развития луковиц
Спорт и фитнес
Россияне внедрили новую технику скольжения — фигурист Ежлов
Туризм
Праздничный сезон в Рязани продлится с 13 декабря по 10 января, сообщили организаторы
Авто и мото
Езда на летних шинах зимой увеличивает тормозной путь и риск ДТП — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet