Новый этап отношений: Перри и Трюдо планируют праздники, о которых никто не догадывался

У Кэти Перри и Джастина Трюдо начинается новый этап отношений. Артистка, судя по всему, с нетерпением ждет окончания своего мирового тура "Lifetimes", чтобы провести время с возлюбленным. Источники отмечают, что пара за последние месяцы заметно сблизилась и теперь строит планы на совместное проведение праздников.

Новая глава в личной жизни

По информации издания People, 41-летняя Кэти Перри уже рассматривает возможность провести Рождество вместе с Джастином Трюдо. Такое решение отражает серьезность и стабильность, которые появились в их отношениях за последнее время.

"Без преувеличения, этот год был для нее настоящим ураганом, — добавил инсайдер. — У нее даже не было времени по-настоящему подумать о своей жизни после тура".

В то же время, певица продолжает активно заботиться о своей дочери Дейзи Дав, совместно с бывшим женихом Орландо Блумом. Несмотря на новые романтические отношения, материнство остается для нее приоритетом.

"Теперь она мать-одиночка, и новая глава материнства теперь откроется для нее в следующем году, — сообщил источник.

Совмещение карьеры и личной жизни

Тур "Lifetimes" оказался весьма насыщенным для Перри. Ежедневные выступления, путешествия и промо-мероприятия не оставляли времени на личные размышления и отдых. Певица отмечает, что в ближайшие месяцы планирует уделять больше внимания семье и личной жизни, находя баланс между сценой и домом.

