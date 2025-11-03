Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 7:15

Королевская пара на расстоянии: почему принц Уильям рискует остаться без поддержки жены в самый важный момент

Кейт Миддлтон не поедет с принцем Уильямом в Бразилию из-за переезда семьи

Кейт Миддлтон снова решила не сопровождать принца Уильяма в одну из самых заметных поездок этого года — визит в Бразилию. На первый взгляд это кажется неожиданным, ведь речь идёт не просто о протокольной встрече, а о ключевом событии в жизни наследника престола — церемонии Earthshot Prize, где чествуют проекты, меняющие климатическую повестку планеты. Однако причины отказа Кейт оказались вполне вескими.

Почему принцесса не поедет в Бразилию

На следующей неделе принц Уильям прибудет в Рио-де-Жанейро, где пройдет пятая церемония вручения премии Earthshot Prize. Этот проект — личная инициатива принца, стартовавшая в 2020 году. Earthshot призван поощрять инновации, направленные на сохранение природы и борьбу с изменением климата. Но на этот раз герцог Кембриджский отправится один: его супруга останется в Великобритании.

Причина вовсе не в охлаждении отношений или слабом интересе Кейт к экологическим темам. Напротив, она активно поддерживала мужа на первых двух церемониях: в 2021 году в Лондоне и в 2022 году в Бостоне. Однако последние годы график принцессы стал особенно насыщенным, и приоритеты семьи сместились.

В прошлом году Кейт отсутствовала из-за курса лечения от онкологического заболевания. До этого пропустила церемонию из-за экзаменов сына, принца Джорджа. На этот раз в её жизни снова важный рубеж — переезд семьи в новый дом.

Новая глава для семьи Кембриджей

По данным британских СМИ, в начале ноября Кейт займётся организацией переезда из коттеджа "Аделаида" в поместье Форест-Лодж. Этот особняк, окружённый 150 акрами зелени, станет новым домом для семьи. Территория уже оцеплена службами безопасности, чтобы обеспечить уединение и спокойствие.

Дом значительно просторнее прежнего — восемь спален, отдельные комнаты для персонала, просторная гостиная и зал для приёмов. По словам источников, Кейт лично контролирует все детали переезда и благоустройства, включая дизайн детских комнат и ландшафтные работы.

Какую роль сыграет принц Уильям

Пока Кейт занимается домашними делами, принц Уильям пробудет в Южной Америке дольше, чем планировалось. После церемонии Earthshot он примет участие в климатическом саммите COP30 в Белене — в самом сердце Амазонии. Это событие привлечёт внимание мировых лидеров и учёных, и участие британского принца в нём станет частью глобальной стратегии в области экологии и устойчивого развития.

Для Уильяма поездка станет возможностью укрепить международные связи и продвинуть темы, близкие королевской семье: охрану природы, сокращение выбросов и развитие зелёных технологий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять переезд на усмотрение служб дворца.
Последствие: потеря контроля над личным пространством и риски для безопасности.
Альтернатива: личное участие и надзор, как делает Кейт — с доверенными подрядчиками и проверенными дизайнерами.

FAQ

Почему именно Форест-Лодж?
Выбор пал на этот особняк из-за уединённости и большой территории, где дети могут играть без внимания прессы.

Когда состоится переезд?
Переезд намечен на 5 ноября, когда принц Уильям уже будет в Бразилии.

Будет ли Кейт участвовать в других мероприятиях Earthshot?
Да, ожидается, что она вернётся к участию в следующем году, когда самочувствие и семейные дела позволят.

Мифы и правда

Миф: Кейт избегает поездок с мужем из-за конфликтов.
Правда: причины всегда организационные или семейные — здоровье, учеба детей, переезд.

Миф: Earthshot Prize — проект только Уильяма.
Правда: идея принадлежит ему, но Кейт активно помогала на ранних этапах, поддерживая коммуникации с благотворительными фондами.

Миф: Форест-Лодж станет временным домом.
Правда: источники сообщают, что это долгосрочный выбор, рассчитанный на десятилетия.

Исторический контекст: традиции переездов в королевской семье

Королевская семья не раз меняла резиденции в зависимости от этапов жизни.

  • В 1837 году королева Виктория впервые переехала в Букингемский дворец.

  • Принцесса Диана после свадьбы жила в Кенсингтонском дворце, но позже выбрала загородный дом для детей.

  • Кейт и Уильям продолжают эту традицию, отдавая приоритет семье и личному пространству.

