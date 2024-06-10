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В Москве задержали мужчину, вонзившего оппоненту японский меч в сердце
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:29

В Москве задержали мужчину, вонзившего оппоненту японский меч в сердце

В столице сотрудники МВД задержали мужчину, убившего в драке японским мечом знакомого своей бывшей жены, сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Инцидент произошёл на северо-востоке города, в проезде Шокальского. По предварительной версии, москвич 1982 г. р. совершил нападение на почве ревности. В ходе конфликта он достал катану и ударил в сердце 39-летнего оппонента. Получивший ранение мужчина скончался в больнице.

Против злоумышленника Бабушкинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее правительство одобрило законопроект о штрафах за опасное вождение.

Фото: commons.wikimedia.org/Khasanxon (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).

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