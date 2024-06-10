В столице сотрудники МВД задержали мужчину, убившего в драке японским мечом знакомого своей бывшей жены, сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.
Инцидент произошёл на северо-востоке города, в проезде Шокальского. По предварительной версии, москвич 1982 г. р. совершил нападение на почве ревности. В ходе конфликта он достал катану и ударил в сердце 39-летнего оппонента. Получивший ранение мужчина скончался в больнице.
Против злоумышленника Бабушкинской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее правительство одобрило законопроект о штрафах за опасное вождение.
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Khmer Times: Камбоджа не будет участвовать в саммите по Украине без России
Камбоджа не собирается участвовать в международной встрече глав правительств по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на ней России. О решении государства в Юго-Восточной Азии со ссылкой на дипломатические источники сообщает камбоджийская газета Khmer Times.
AFP: в Париже проходит протест против победы "Нацобъединения" на выборах в ЕП
Несколько сотен человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции
Зоозащитники выступили против решения суда Астрахани об убийстве уличных собак
Зоозащитники не смогли обжаловать региональный законопроект о намеренном умерщвлении бездомных собак в Астрахани. Количество животных, которых усыпили, растёт с каждым днём, сообщает РИА Новости.
Мурашко: при рисках недостатка лекарств принимаются решения по ускоренному доступу
В случае срочной необходимости или опасности недостатка медицинских препаратов в стране, прилагаются меры по их быстрому допуску в торговые точки. Сроки доставки никак не влияют на качество продукции, сообщил в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.