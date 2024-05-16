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Китай собирается улучшать сотрудничество с РФ
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:55

Китай собирается улучшать сотрудничество с РФ

Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе неофициальной встречи с главой России Владимиром Путиным заявил о планах Китая улучшить сотрудничество с РФ и продолжить работу над защитой справедливости и мира во всем мире, информирует китайское информационное агентство Синьхуа.

Президент России в настоящее время находится с государственным визитом в Китае. Вчера прошли переговоры на самом высоком уровне, а затем лидеры двух стран посетили торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Вечером прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

Агентство заявляет, что Китай собирается сотрудничать с Россией и другими государствами для укрепления солидарности и взаимодействия, улучшения глобального управления в правильном направлении, защиты международной честности и справедливости, а также для содействия миру и всеобщему развитию.

В свою очередь Путин заявил о намерении России улучшать сотрудничество с Китаем и другими странами глобального Юга в целях продвижения международной справедливости, а также сосредоточиться на достижении более равноправного и многополярного мира, передает Синьхуа. Более того, главы двух стран обсудили ряд стратегических вопросов.

Си Цзиньпин сказал, что готов поддерживать тесные отношения с президентом Путиным и совместно работать над развитием отношений между Китаем и Россией в правильном направлении, развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху для достижения устойчивого прогресса и способствовать мировой безопасности и стабильности.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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