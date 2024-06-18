Только что купленный мобильный телефон может идти в комплекте с опасным вирусом, а операционная система iOS не всегда безопаснее Android. Об этом сказано в совместном анализе "Лаборатории Касперского" и RuStore, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Как оказалось, почти более 40% пользователей считают, что если они только приобрели новенький смартфон, то он будет абсолютно исправным и не иметь опасных вирусов. Проведённое исследование, наоборот, доказало, что порой бывают случаи получения некачественного товара в магазине, которым ещё даже не пользовались.

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов заявил, что не так давно организация обнаружила хитрый вирус Dwphon, который может устанавливать на телефон без разрешения пользователя различные программы. Он попадает в систему смартфона задолго до того, как человек покупает его. В такие ситуации мошенники стараются установить опасное ПО. Однако изготовитель, торговец, поставщики и многие другие, кто имел отношение к товару, могут не подозревать об угрозе.

Также многие полагают, что Android более опасный, чем iOS. 35% человек уверены, что Android представляет большую угрозу для пользователя. Более 10% и вовсе думают, что от iOS совершенно нет никакой опасности. Однако специалисты уверяют, что на сегодняшний день между двумя операционными системы практически нет разницы, и они обе хорошо справляются с защитой вычислительных устройств и компьютерных сетей от кибератак.

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев заявляет, что пользователям можно полагаться на обе операционные системы. Он объяснил, что зачастую люди переживают из-за потенциальных угроз, потому что ОС Android сильно превышает по количеству, поэтому пользователи часто могут услышать что-то плохое. Однако, по мнению Дмитрия Морева, основная причина неисправности и неполадок в мобильном телефоне — это малограмотность человека в работе с устройством.

Помимо этого, некоторым участникам опроса кажется, что для получения вируса необходимо самому что-то плохое в телефоне сделать. Однако исследование доказало, что без каких-либо действий пользователя мошенники могут проникнуть в смартфон и без его ведома.

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