Кашель не отпускал — соединила цинк и витамин С, и результат был не тем, что ожидала

Простуда — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, с которым сталкивается практически каждый человек. У взрослых она случается в среднем 2-3 раза в год. Сопровождается это состояние кашлем, насморком, болью в горле, усталостью и повышенной температурой. Несмотря на то что простуда считается лёгкой болезнью, она может надолго выбить из привычного ритма жизни. Чтобы облегчить течение и быстрее восстановиться, врачи всё чаще советуют обратить внимание на микроэлементы, в частности на цинк.

Цинк — это жизненно важный минерал, который участвует во множестве процессов в организме. Он отвечает за иммунитет, регенерацию тканей, работу ферментов и синтез белка. Недостаток этого элемента делает нас более уязвимыми к инфекциям, а восполнение запасов помогает снизить риск простуды и облегчить её течение.

Цинк важен для здоровья

Этот микроэлемент не накапливается в организме в больших количествах, поэтому необходимо получать его регулярно — с пищей или в виде добавок. Особенно в осенне-зимний период, когда вирусы активизируются, а иммунитет испытывает повышенную нагрузку.

Цинк помогает:

укреплять защитные силы организма;

уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях;

поддерживать здоровье слизистых оболочек;

ускорять заживление тканей.

Исследования показывают, что ежедневный приём цинка снижает вероятность простуды примерно на 5 %. Но даже если заболеть всё же удалось, этот минерал способен сократить продолжительность болезни и сделать её симптомы менее выраженными.

Сравнение источников цинка