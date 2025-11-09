Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кашель после болезни
Кашель после болезни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:55

Кашель не отпускал — соединила цинк и витамин С, и результат был не тем, что ожидала

Приём цинка уменьшает симптомы простуды и повышает сопротивляемость организма инфекциям

Простуда — одно из самых распространённых сезонных заболеваний, с которым сталкивается практически каждый человек. У взрослых она случается в среднем 2-3 раза в год. Сопровождается это состояние кашлем, насморком, болью в горле, усталостью и повышенной температурой. Несмотря на то что простуда считается лёгкой болезнью, она может надолго выбить из привычного ритма жизни. Чтобы облегчить течение и быстрее восстановиться, врачи всё чаще советуют обратить внимание на микроэлементы, в частности на цинк.

Цинк — это жизненно важный минерал, который участвует во множестве процессов в организме. Он отвечает за иммунитет, регенерацию тканей, работу ферментов и синтез белка. Недостаток этого элемента делает нас более уязвимыми к инфекциям, а восполнение запасов помогает снизить риск простуды и облегчить её течение.

Цинк важен для здоровья

Этот микроэлемент не накапливается в организме в больших количествах, поэтому необходимо получать его регулярно — с пищей или в виде добавок. Особенно в осенне-зимний период, когда вирусы активизируются, а иммунитет испытывает повышенную нагрузку.

Цинк помогает:

  • укреплять защитные силы организма;
  • уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях;
  • поддерживать здоровье слизистых оболочек;
  • ускорять заживление тканей.

Исследования показывают, что ежедневный приём цинка снижает вероятность простуды примерно на 5 %. Но даже если заболеть всё же удалось, этот минерал способен сократить продолжительность болезни и сделать её симптомы менее выраженными.

Сравнение источников цинка

Источник цинка Количество (мг) в 100 г Особенности
Тыквенные семечки 7,8 Доступный растительный источник
Говядина 6,0 Хорошо усваивается, подходит для регулярного рациона
Морепродукты (устрицы) до 60 Рекордсмены по содержанию, но недоступны ежедневно
Орехи (миндаль, кешью) 2-3 Удобны для перекусов
Яйца 1,3 Универсальный продукт на каждый день
Зерновые и бобовые 2-4 Требуют правильного приготовления для усвоения

Таким образом, получить необходимую норму можно как из продуктов животного происхождения, так и из растительных источников, однако биодоступность у них различается.

Как использовать цинк при простуде

  1. При первых симптомах — начать приём добавок с содержанием 75-100 мг цинка в день для взрослых.
  2. Выбирать формы, которые лучше усваиваются: глюконат, цитрат, пиколинат.
  3. Принимать добавку сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта в желудке.
  4. Сочетать приём цинка с витамином С и достаточным количеством жидкости.
  5. Не превышать рекомендованные дозировки — слишком высокие количества не усиливают эффект, а могут вызвать тошноту или проблемы с ЖКТ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать слишком высокие дозы цинка.
    Последствие: риск побочных эффектов, снижение усвоения меди.
    Альтернатива: придерживаться безопасного диапазона 75-100 мг в сутки.
  • Ошибка: рассчитывать только на цинк, игнорируя другие меры.
    Последствие: затянувшееся течение простуды.
    Альтернатива: сочетать приём добавки с отдыхом, питьём, тёплыми чаями, ингаляциями.
  • Ошибка: начинать приём слишком поздно, на 5-6 день болезни.
    Последствие: эффект будет минимален.
    Альтернатива: подключать цинк сразу при появлении первых симптомов.

Плюсы и минусы добавок цинка

Плюсы Минусы
Укрепляет иммунитет При передозировке возможны тошнота и боли в животе
Сокращает длительность простуды Не всегда доступен в натуральных продуктах в достаточном количестве
Доступен в аптеке в разных формах Может снижать усвоение других минералов при неправильном приёме
Подходит как профилактика и лечение Требует соблюдения дозировок

FAQ

Как выбрать добавку с цинком?
Лучше отдавать предпочтение формам с хорошей усвояемостью — цитрату, пиколинату, глюконату.

Сколько стоит курс цинка?
Цена колеблется от 300 до 1000 рублей в зависимости от бренда и количества капсул.

Что лучше — цинк из продуктов или из добавок?
Продукты — базовый источник, но при простуде или ослабленном иммунитете рацион часто не покрывает суточную потребность. Тогда добавки становятся хорошим решением.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше дозировка, тем быстрее наступит эффект.
    Правда: эффективность выше рекомендуемой дозы не увеличивается, а побочные эффекты становятся реальнее.
  • Миф: цинк нужен только мужчинам для здоровья репродуктивной системы.
    Правда: минерал важен и для женщин, и для детей, так как участвует в иммунной защите.
  • Миф: простуду можно полностью предотвратить с помощью цинка.
    Правда: он лишь снижает вероятность заболевания и облегчает течение болезни, но не делает человека "неуязвимым".

Сон и психология

Сон играет ключевую роль при простуде. Недостаток отдыха снижает эффективность иммунитета, а вместе с этим — результативность приёма добавок. Хороший ночной сон и дневной отдых помогают организму быстрее справляться с вирусами.

Три интересных факта

  1. Устрицы — настоящий рекордсмен по содержанию цинка, их иногда называют "витаминами моря".
  2. Недостаток цинка у детей может проявляться замедленным ростом и частыми инфекциями.
  3. Цинк участвует в формировании вкусовых ощущений — его нехватка способна изменять восприятие вкуса.

Цинк нельзя назвать волшебным средством, которое полностью защитит от простуды, но его роль в поддержке иммунитета и ускорении выздоровления доказана исследованиями. Регулярное поступление этого микроэлемента — будь то из пищи или в виде добавок — помогает сократить длительность болезни, сделать симптомы менее тяжёлыми и быстрее вернуться к привычной жизни. Главное — соблюдать разумные дозировки и использовать цинк как часть комплексного подхода к лечению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Баня после сорока лет повышает риск инсульта и инфаркта — Валерия Гаранина сегодня в 10:55
Жирная еда после бани подвела — поменяла ужин на лёгкий, и самочувствие изменилось сразу

Баня – это не только удовольствие, но и риск. Узнайте, как избежать роковых ошибок в парной, которые могут привести к инсульту или инфаркту, особенно после 40 лет.

Читать полностью » Врач Густаво Гимарайнш призвал мужчин к самообследованию тестикул сегодня в 10:30
Не знал, что регулярное самообследование тестикул может спасти жизнь — вот что я узнал

Ежемесячное самообследование тестикул — важный шаг для профилактики рака яичек. Узнайте, как правильно проводить проверку и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн сегодня в 9:55
Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Узнайте, какие ночные привычки, такие как храп и бруксизм, могут нанести вред здоровью. Советы стоматолога и сомнолога!

Читать полностью » Врач Татьяна Рыкалова: потребление 300-400 граммов рыбы в неделю для поддержания здоровья и уровня омега-3 сегодня в 9:27
Не знал, сколько рыбы нужно, чтобы быть здоровым — теперь понимаю, почему это так важно

Рыба важна для здоровья, но как правильно её употреблять, чтобы получить максимальную пользу? Узнайте, какие виды рыбы лучше всего включать в свой рацион.

Читать полностью » Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева сегодня в 8:55
Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Не игнорируйте грыжу! Врач предупреждает о риске недержания и паралича. Узнайте, как избежать операции и вернуться к полноценной жизни.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе сегодня в 8:21
Фейхоа: начала включать его в свой рацион и обнаружила неожиданные последствия

Узнайте, когда фейхоа приносит пользу, а когда может навредить. Врач объясняет, как правильно употреблять этот экзотический фрукт.

Читать полностью » Мороженое при боли в горле даёт временное облегчение, но не лечит — Надежда Чернышова сегодня в 7:55
Попробовала мороженое вместо таблеток от горла — эффект оказался неожиданным

Узнайте, как мороженое может временно притупить боль в горле, но не является полноценным лечением. Когда стоит отказаться от этого метода?

Читать полностью » Врач Джапаридзе: ребенок дышит через рот из-за расширенных аденоидов сегодня в 7:18
Заметила, что мой ребенок дышит через рот — и вот какие проблемы это вызвало

Дыхание через рот у детей может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Узнайте, как избежать негативных последствий и сохранить здоровье вашего ребенка.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследования археологов раскрывают связь между изменением климата и войнами — Томас Снайдер
Дом
Не выбрасывайте обмылки: как создать экологичное чистящее средство из остатков мыла
Питомцы
Уезжаем отдыхать, а они остаются ждать: что чувствует кошка, когда исчезает её человек
Садоводство
Поливаешь по расписанию — жди беды: цветам нужен взгляд, а не календарь
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская: регулярные дыхательные практики снижают уровень стресса
Садоводство
Томаты отреагировали мощно — положил компост в лунку, но весь эффект — в дозировке
Еда
Жаль, раньше не знал: корейская морковь с колбасой — салат, от которого гости приходят в экстаз
Авто и мото
Авито Авто: спрос на Volkswagen Polo в Челябинской области вырос на 41%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet