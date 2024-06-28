Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко сообщила, что наиболее полезными для завтрака считаются каши, белковые продукты, такие как отварные яйца.
Она отметила, что овсяная каша является более сбалансированным выбором. Овсяные хлопья для каши быстрого приготовления, по её мнению, не являются оптимальным выбором, так как они лишены биологически активных веществ.
Врач также рекомендовала избегать яичницы с беконом, сообщает РИА Новости.
"Бекон содержит вредные жирные кислоты, которые плохо усваиваются, поэтому в течение дня могут быть проблемы с пищеварением", — заявила она.
Фото:commons.wikimedia.org/Markus Kuhn(Creative Commons CC0 License)
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