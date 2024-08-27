Теннисистка Касаткина победила румынку Кристиан в турнире US Open

Россиянка Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open. Это -четвертый в сезоне турнир "Большого шлема" по теннису, который проходит в Нью-Йорке, США.

В первом круге российская спортсменка, которая находится на 13-м месте в рейтинге WTA, одержала победу над теннисисткой из Румынии Жаклин Кристиан. Она расположилась на 69-м месте списка. Касаткина разгромила ее со счетом 6:2, 6:4, пишет РБК Спорт.

Напомним, что турниры Большого шлема в современном теннисе — четыре самых крупных ежегодных турнира: Открытый чемпионат Австралии по теннису, Открытый чемпионат Франции по теннису, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США по теннису.

Фото: flickr. com/Tulane Public Relations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).