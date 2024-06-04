Новый урожай картофеля с российских полей поможет стабилизировать ситуацию на рынке. Об этом сообщил исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников, сообщает РИА "Новости".
- У нас есть Южные регионы, та же Астрахань или там Краснодарский край, Ставропольский, там же два урожая, - подчеркнул он в своем сообщении.
Уже в ближайшие две недели на российские прилавки начнут поставлять молодую картошку. Красильников также отказался комментировать вопрос о прогнозах урожая, сообщив, что пока для этого слишком рано говорить.
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Фото: Scott Bauer, USDA ARS (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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