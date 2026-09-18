Не календарь решает судьбу картошки: три признака, что пора брать лопату

Уборка картофеля в средней полосе России обычно происходит в конце августа — сентябре, но сроки могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Главная задача огородника — успеть собрать урожай до первых холодов или дождей, однако есть и другие важные аспекты, на которые стоит обратить внимание.

"Соблюдение сроков уборки картофеля напрямую влияет на его хранение и качество. Ранние сорта следует убирать в августе, среднеспелые и поздние — в сентябре, а в южных регионах возможны сроки до начала октября", — констатировала агроном Наталья Полетаева. Агроному Наталья Полетаева

Сорта картофеля и сроки уборки

Сроки уборки картофеля зависят от его сорта. Ранние сорта нужно выкапывать в августе, иногда с конца июля. Среднеспелые и поздние сорта убирают с начала и до конца сентября, при этом в южных регионах можно дотянуть до октября, если нет заморозков. Если у вас много сортов, первыми копайте ранние, а поздние могут оставаться в земле дольше.

Не стоит забывать о молодом картофеле, который можно собирать сразу после окончания цветения растений. Эти клубни идеально подходят для быстрого употребления, поэтому их можно начинать убирать с самого лета.

Влияние погоды на уборку

Погодные условия играют значительную роль в окончании уборки. Главные риски, связанные с поздней выкопкой, это заморозки и обильные дожди. В таких условиях картофель может подмерзнуть или загнить в сырой земле. Лучше всего завершать уборку, когда температура почвы не ниже 5°C, а воздуха — не ниже 10°C. В средней полосе такие условия характерны для сентября.

При длительных дождях картофель может загнить, а температуры около 0-2°C уже представляют опасность. Даже минимальные морозы ухудшают вкусовые качества клубней, и они хуже хранятся.

Состояние растений

Пожелтевшая и завявшая ботва — сигнал о начале уборки. Если ботва зеленая, это указывает на то, что клубни продолжают расти. В таком случае за 7-10 дней до уборки советуют скосить ботву, чтобы снизить риски фитофторы и ускорить загрубение кожуры клубней.

Если ботва увяла слишком рано или поражена инфекциями, нужно скосить её за 2-3 недели до сбора и утилизировать, чтобы предотвратить дальнейшее заражение оставшихся в земле клубней. Опытные огородники знают — клубни должны легко отделяться, а кожура быть плотной и не шелушиться.

"Важно помнить, что оставлять картофель в земле можно до поздней осени, если он принадлежит среднепоздним или поздним сортам, а ботва ещё зелёная и погода благоприятствует-без дождей и заморозков", — отметила агроном Елена Малинина. Агроному Елена Малинина

Правила хранения картофеля

Грамотная уборка — это только полдела. Во время сбора необходимо учитывать условия для хранения. Лучше всего проводить работы в сухую и солнечную погоду. Клубни нужно аккуратно выкопать и перебрать. Зеленые картофелины следует отделить и хранить отдельно, так как они непригодны в пищу, но могут подойти для посадки в следующем году.

После уборки клубни желательно оставить на открытом воздухе на 3-5 часов, чтобы просохли, а затем перенести в хранилище. При последующей сортировке покрывайте их светонепроницаемым материалом, чтобы избежать накопления соланина. Оптимальные условия для хранения: температура 2-5°C и влажность 85-95%.

FAQ

Когда лучше всего убирать картофель?

Наиболее оптимально — в конце августа и сентябре, в зависимости от сорта картофеля и погодных условий.

Что делать с картошкой, если начались заморозки?

Лучше всего выкопать картофель, чтобы избежать повреждений от холодов.

Зачем скосить ботву перед уборкой?

Это помогает предотвратить фитофтороз, а также улучшает условия для формирования кожуры клубней.

Как хранить картошку после уборки?

Необходимо обеспечить высокую влажность и оптимальную температуру, чтобы клубни не потемнели и не начали гнить.

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