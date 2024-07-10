Картошка фри из различных кафе быстрого питания стала причиной появления онкологических заболеваний. Помимо этого, фастфуд начали приравнивать к такой вредной привычке, как курение сигарет. Об этом информирует РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Картошка фри, которая сейчас является одним из самых популярных блюд в предприятиях быстрого питания, оказывается, влияет на человеческий организм почти так же, как и курение сигарет. В одной порции покупатель может получить такое количество альдегидов, как и в одной сигарете. Вредные вещества, которые образуются при жарке в масле, проникают в ЖКТ, что впоследствии может привести к онкологическому заболеванию. Как отметила эксперт, речь идёт конкретно о картошке фри, которая была приобретена в ресторане быстрого питания. Такой акцент делается из-за того, что блюдо готовится с большой частотой, масло порой может долгое время не меняться, из-за чего вещества горения появляются в итоговом продукте.

Помимо этого, Мария Калошина отметила, что, как правило, в таком блюде присутствует большое содержание соли. Она также заявила, что любая жареная еда вредит человеческому организму. Если не злоупотреблять любимой картошкой быстрого приготовления, то страшные последствия могут не настигнуть. Фри также можно будет насладиться, если в повседневные дни человек занимается спортом, придерживается правильного питания и так далее.

Однако эксперт отметила, что есть группа людей, которым лучше отказаться от употребления картошки фри. В этот список вошло нарушение обмена веществ, связанное с нарушением усвоения глюкозы, избыточное отложение жира в организме и так далее.

Фото: Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)