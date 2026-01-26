Под Карстовым плато скрыт целый мир — туристы о нём почти не знают, и в этом его сила

Под Карстовым плато можно внезапно остаться один на один с тишиной, в которой слышно только капли и собственное дыхание. Достаточно щёлкнуть выключателем — и подземный зал снова оживает сталактитами, кристаллами и оттенками железа в породе. Такой "выход за поверхность" становится частью большого замысла: показать, что этот пограничный край Италии и Словении — не проходная зона, а самостоятельное направление. Об этом сообщает The Guardian.

Пещеры, где время ощущается иначе

Отправной точкой путешествия становится Виленица — её нередко называют первой пещерой, открытой для туристов, а записи о посетителях уходят в XVII век. Здесь впечатляет не только масштаб преддверья, созданного эрозией, но и "живой" цвет камня: терракотовые и оранжевые прожилки, мерцание минералов, холодный воздух, который будто вырезает границы света и тени.

Карстовый регион по обе стороны границы известен пористыми известняками: на поверхности они формируют волнистые холмы, каменные поля и воронки, а под землёй — провалы, гроты и подземные русла. В Шкоцяне этот мир ощущается особенно мощно: подземная река проходит через огромную камеру и превращает экскурсию в почти физический опыт, где звук и масштаб работают сильнее любых слов.

GeoKarst: общий маршрут вместо "двух разных стран"

Дорога по плато идёт через двуязычные деревни, которые веками жили на стыке культур и меняли "адрес" вместе с границей. Теперь регион всё чаще воспринимает себя единым пространством и делает ставку на неспешный, локальный туризм — как альтернативу перегруженным точкам Италии и Словении. Именно под это и создают трансграничный геопарк GeoKarst, поддержанный ЕС: идея в том, чтобы связать пещеры, тропы, каменные плато и поселения в цельный рассказ о природе и истории, понятный путешественнику без спешки.

Каменные деревни, Триест и вкус места

Символом "надземного" Карста становится Штаньель: средневековая деревня с мощёными улочками и домами из местного карстового камня, который держит форму десятилетиями и даже столетиями. Вечером здесь легко представить прошлое не музейным, а повседневным — когда вид на долину важнее городского шума.

На итальянской стороне Карст подходит вплотную к Триесту — городу с университетской энергией и архитектурой, напоминающей о его австро-венгерском прошлом. В этом культурном смешении местные видят особую открытость, а старшее поколение порой повторяет:

"Под Австрией было лучше", — отмечают местные жители.

Карст запоминается и гастрономией: семейные хозяйства и виноградники здесь не "аттракцион", а часть уклада. Прогулки по долинам, тропы через лесистые овраги и небольшие "честные" точки для перекуса — всё это складывается в ощущение региона, который не пытается понравиться всем сразу, зато честно показывает себя.