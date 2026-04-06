Кармадонское ущелье
© commons.wikimedia.org by Rost.galis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:28

Ледник отступил — память осталась: путь через Кармадонское ущелье оживёт спустя четверть века

В Северной Осетии приняли решение восстановить транспортное сообщение, прерванное природной катастрофой более двух десятилетий назад. Участок дороги, который был полностью разрушен в 2002 году при сходе ледника Колка, планируют реконструировать к 2027 году. Проект будет реализован в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", финансирование уже заложено в региональный бюджет. Реализация инициативы позволит соединить селение Горная Саниба с ключевой дорожной сетью Кармадонского ущелья.

Последствия горной стихии

Трагедия в Кармадонском ущелье развернулась 20 сентября 2002 года. Масштабный обвал ледника Колка вызвал сход ледово-каменного потока, который уничтожил дорожную инфраструктуру, базы отдыха и санатории. В результате стихии погибли 125 человек, среди них была и съемочная группа фильма "Связной" под руководством Сергея Бодрова-младшего.

Сход ледника привел к изоляции нескольких населенных пунктов, которые долгое время оставались отрезанными от внешнего мира. Несмотря на частичное восстановление инфраструктуры региона, прямое сообщение между определенными участками в горах оставалось прерванным многие годы. Память о тех событиях до сих пор хранит установленный в селе Гизель монумент.

Восстановление сообщения стало логичным шагом в модернизации региональной дорожной сети, которая пострадала от геологических трансформаций начала века. Специалисты отмечают, что проектирование новых объектов в этой зоне требует тщательного учета ландшафтных особенностей, сформировавшихся после тех событий.

Масштаб запланированных работ

В комитете дорожного хозяйства республики подтвердили, что в текущем году уже выделены необходимые средства для начала активной фазы реализации проекта. Речь идет о восстановлении полотна протяженностью 2,6 километра, связывающего селение Горная Саниба через зону схода ледника с Кармадоном.

Для строителей это сложная инженерная задача, так как рельеф ущелья претерпел значительные изменения за последние 25 лет. Дорожники должны не только проложить качественное асфальтовое покрытие, но и укрепить склоны, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость конструкции к природным смещениям.

"Реконструкция подобных участков — это всегда серьезный вызов не только для строителей, но и для всей системы управления территориями. Восстановление проезда к Горной Санибе позволит жителям получить кратчайший путь к важным транспортным артериям, таким как дорога Гизель-Кармадон-Даргавс-Дзуарикау. Это решение значительно упростит логистику местных жителей, сокращая время в пути и повышая общую связанность горных территорий. Проект также демонстрирует, как национальные программы позволяют точечно решать застарелые инфраструктурные проблемы в регионах".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Значение для жителей и экономики

Завершение работ, намеченное на 2027 год, обеспечит жителям прямой выезд на ключевые туристические и транспортные маршруты республики. Наличие качественного пути к селению Горная Саниба имеет не только социальное, но и стратегическое значение для развития местного сельского хозяйства и туризма.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" ставит перед собой задачу не просто ремонта полотна, а интеграции ранее изолированных территорий в единую экономическую среду региона. Ровное асфальтовое покрытие и безопасные обочины станут базой для будущего экономического роста таких труднодоступных селений.

Местные власти рассчитывают, что к моменту сдачи объекта инфраструктура будет полностью готова к возросшим транспортным нагрузкам. Планируется, что новый маршрут также привлечет внимание путешественников, желающих познакомиться с историей и природными красотами ущелья, при этом проект гарантирует повышенные стандарты безопасности для каждого участника дорожного движения.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

