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Карлсон о задержании Дурова: его арестовали за отказ
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Карлсон прокомментировал арест Дурова

Карлсон о задержании Дурова: его арестовали за отказ "цензурировать правду"

Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в Париже за то, что он не был согласен "цензурировать правду". Так думает американский журналист Такер Карлсон.

Напомним, что недавно он проводил интервью с бизнесменом.

"Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, задержала его", — сообщил Карлсон в соцсети.

По его мнению, нахождение основателя мессенджера в тюрьме Парижа — это предупреждение каждому владельцу канала, не согласному "цензурировать правду" в то время, когда это нужно правительству и разведывательным службам, пишет ТАСС.

Фото: Instagram* Павла Дурова

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