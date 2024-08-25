Карлсон прокомментировал арест Дурова

Основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в Париже за то, что он не был согласен "цензурировать правду". Так думает американский журналист Такер Карлсон.
Напомним, что недавно он проводил интервью с бизнесменом.
"Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, задержала его", — сообщил Карлсон в соцсети.
По его мнению, нахождение основателя мессенджера в тюрьме Парижа — это предупреждение каждому владельцу канала, не согласному "цензурировать правду" в то время, когда это нужно правительству и разведывательным службам, пишет ТАСС.
Фото: Instagram* Павла Дурова
* — продукт компании Meta*, является экстремистской, деятельность которой запрещена на территории РФ.
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