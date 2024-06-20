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Суд начал рассмотрение дела обвиняемой в госизмене Карелиной
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:45

Суд начал рассмотрение дела обвиняемой в госизмене Карелиной

Свердловский областной суд в четверг начал рассмотрение дела Ксении Карелиной, гражданки России и США, обвиняемой в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Процесс проходит в закрытом режиме, журналистам разрешили присутствовать в зале лишь в течение 15 минут для протокольной съемки перед началом заседания. Судьёй по делу Карелиной выступает Андрей Минеев, который также 26 июня начнет рассматривать дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

Ранее в Екатеринбурге ФСБ России была пресечена незаконная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США. Женщину обвинили в государственной измене и взяли под стражу. По данным следствия, Карелина отправляла деньги на покупку тактической медицины, экипировки, оружия и боеприпасов для украинской армии.

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Фото: Freepik.

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