Свердловский областной суд в четверг начал рассмотрение дела Ксении Карелиной, гражданки России и США, обвиняемой в государственной измене, сообщает РИА Новости.
Процесс проходит в закрытом режиме, журналистам разрешили присутствовать в зале лишь в течение 15 минут для протокольной съемки перед началом заседания. Судьёй по делу Карелиной выступает Андрей Минеев, который также 26 июня начнет рассматривать дело журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.
Ранее в Екатеринбурге ФСБ России была пресечена незаконная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США. Женщину обвинили в государственной измене и взяли под стражу. По данным следствия, Карелина отправляла деньги на покупку тактической медицины, экипировки, оружия и боеприпасов для украинской армии.
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