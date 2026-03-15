© flickr.com by Nik Cyclist from Bangkok, Thailand is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:37

Северное качество покоряет соседей: еще одно предприятие Карелии получило право на экспорт

Производитель комбикормов и питания для домашних животных из Карелии официально получил разрешение на экспорт своей продукции в государства Таможенного союза. Решение об открытии внешних рынков для предприятия было принято Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора после проведения тщательной проверки 10 марта текущего года. По итогам инспекции компания была внесена в реестр поставщиков, имеющих право на трансграничную торговлю. На данный момент число карельских организаций, аккредитованных для работы в рамках Таможенного союза, увеличилось до 13 единиц. Расширение списка экспортеров свидетельствует о росте промышленного потенциала региона и соответствии местных производственных стандартов международным требованиям.

Особенности сертификации предприятия

Процесс выхода на международную арену для карельского производителя кормов начался с комплексного аудита производственных мощностей. Инспекторы ведомства оценивали не только качество сырья, но и соблюдение строгих санитарных норм, принятых в странах-партнерах. Проверка, завершившаяся в первой декаде марта, подтвердила, что технологические линии завода позволяют выпускать безопасный и конкурентоспособный продукт.

Включение в специализированный реестр является финальным этапом бюрократической подготовки, открывающим прямую дорогу к зарубежным контрактам. Теперь предприятие может легально отгружать партии продукции в страны, входящие в единое экономическое пространство. Это критически важный шаг для сектора производства кормов, который в последние годы активно борется за импортозамещение и расширение присутствия на дружественных рынках.

Согласно регламентам, такие проверки проводятся регулярно для поддержания высокого статуса экспортера и исключения рисков возврата продукции на границе. Эксперты отмечают, что Карелия планомерно наращивает долю перерабатывающей промышленности в структуре своего экспорта. С каждым новым участником реестра регион укрепляет свои позиции как надежного поставщика сельскохозяйственных и промышленных товаров.

География поставок и реестры

На сегодняшний день структура карельского экспорта выглядит достаточно диверсифицированной. Общее количество компаний, имеющих доступ к рынкам Таможенного союза, достигло черты в 13 организаций, представляющих разные отрасли. Однако активность бизнеса не ограничивается соседними государствами, так как работа ведется и на более дальних направлениях.

В Реестре экспортеров числятся еще три организации, чьи амбиции распространяются далеко за пределы ближнего зарубежья. Одна из них обладает эксклюзивным правом поставлять товары в страны Европейского союза, что требует соответствия жесточайшим мировым стандартам. Еще две компании успешно функционируют на двух фронтах, отправляя продукцию одновременно в Европу и на динамично растущий рынок Китая.

"Выход региональных предприятий на международные рынки — это результат системной работы по модернизации производств. Каждый новый субъект в реестре Россельхознадзора подтверждает, что карельское сырье и методы его переработки соответствуют высоким стандартам качества. Мы видим устойчивый интерес местных производителей к рынкам Таможенного союза и Азии. Такие шаги обеспечивают устойчивость экономики субъекта даже в условиях волатильности внешних факторов."

Управленец муниципального уровня, эксперт по социально-экономическим вопросам регионов Елена Гаврилова

Такое распределение сил показывает, что республика обладает серьезными ресурсами для конкуренции на глобальном уровне. Географическая близость к границам и развитие логистических цепочек способствуют тому, что предприятия все чаще смотрят в сторону экспорта. Получение разрешений на работу с Китаем и ЕС свидетельствует о высоком уровне доверия к системе ветеринарного и фитосанитарного контроля региона.

Влияние на экономический климат региона

Рост числа предприятий-экспортеров напрямую влияет на финансовые показатели Карелии и создание новых рабочих мест. Когда локальная компания начинает торговать в валюте или работать по крупным международным контрактам, это создает финансовую подушку безопасности для всего производства. Статус экспортера также упрощает доступ к льготному кредитованию и государственным программам поддержки бизнеса.

Особое значение имеет тот факт, что в данном случае речь идет о производстве кормов для животных — нише, которая долгое время зависела от импортных поставок. Развитие собственного производства с экспортным потенциалом позволяет снизить риски для местного сельского хозяйства и частных потребителей. Карельские власти намерены и дальше поддерживать инициативы по выводу малого и среднего бизнеса на внешние площадки.

В долгосрочной перспективе увеличение присутствия в Китае и странах Таможенного союза обеспечит региону стабильный приток инвестиций в основной капитал. Промышленные площадки вынуждены постоянно совершенствовать оборудование, чтобы не потерять право на экспортную деятельность. Это запускает позитивный цикл обновления технологической базы во всей республике.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам регионального управления и местного самоуправления Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

