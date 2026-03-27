Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ладожское озеро в Карелии
© flickr.com by Елена Ветрова is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:07

Ладога на пороге перемен: власти готовят глобальный план по очистке главной водной артерии

Республика Карелия примет участие в формировании федеральной инициативы, направленной на экологическое развитие и оздоровление Ладожского и Онежского озер. Соответствующее решение было озвучено в рамках тематического форума "Экология большого города", прошедшего в Санкт-Петербурге 27 марта. Проект "Чистая Ладога" объединит административные усилия нескольких субъектов Северо-Западного федерального округа для сохранения крупнейших пресноводных резервуаров Европы. Рабочая группа сфокусируется на очистке акваторий и модернизации инфраструктуры в прибрежных населенных пунктах.

Масштаб экологических задач

Концепция нового национального проекта, получившего одобрение президента России, предполагает комплексный подход к мониторингу и защите экосистем двух озер. Губернаторы прилегающих к водоемам регионов подтвердили готовность работать в режиме единого стандарта, синхронизируя мероприятия по сохранению природных ресурсов. Для Карелии данная повестка имеет критическое значение, так как именно в бассейнах Ладожского и Онежского озер сосредоточена значительная часть социальной и экономической инфраструктуры республики.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в указанных зонах проживает порядка 75% населения региона. Любые негативные изменения в состоянии воды напрямую отражаются на качестве жизни граждан и работе местных предприятий. Совместные действия субъектов должны минимизировать риски загрязнения, вызванные как антропогенным фактором, так и износом существующих систем водоотведения.

"Координация усилий между регионами при поддержке федерального центра позволит выработать эффективные механизмы управления водными объектами. Важно, чтобы проект включал не только очистные мероприятия, но и превентивные меры по контролю над сбросами. Системный подход к сохранению жемчужин Северо-Запада требует синхронной работы всех ответственных ведомств. Стабильное экологическое состояние озер является фундаментом для устойчивого развития территорий Карелии и соседних областей".

Управленец муниципального уровня, эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Научное сопровождение инициативы

В реализацию проекта планируется активно включить специалистов Карельского научного центра Российской академии наук. Учреждение обладает уникальной базой данных, накопленной за шесть десятков лет непрерывных наблюдений за состоянием озер. Постоянный мониторинг позволит экспертам точно определить проблемные участки, требующие первоочередного вмешательства, и оценить эффективность внедряемых экологических решений.

Научные данные выступят фундаментом для планирования инженерных работ по расчистке береговых зон и русел рек, впадающих в озера. Исследователи подчеркивают важность изучения накопительного эффекта загрязняющих веществ в донных отложениях. Интеграция академических наработок в государственные программы обеспечит принятие обоснованных управленческих решений, основанных на актуальной статистике и прогнозах.

Технические приоритеты Карелии

Ключевым предложением республики стала необходимость масштабной реконструкции очистных сооружений. Особое внимание уделят канализационным и ливневым системам в Олонце, Сортавале и Петрозаводске. Модернизация данных узлов позволит довести параметры очистки сточных вод до строгих экологических стандартов, что радикально снизит нагрузку на природные водоемы.

Помимо технических решений, региональное министерство делает упор на борьбу со стихийными свалками, расположенными в прибрежных зонах. Ликвидация отходов предотвратит их попадание в воду в период паводков и сезонных осадков. Для выполнения этих задач республика намерена максимально эффективно использовать ресурсы федерального проекта "Вода России", входящего в состав нацпроекта "Экологическое благополучие".

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня, специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet