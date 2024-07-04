Катар выразил желание найти удовлетворительное решение кризиса на Украине для всех сторон, заявил катарский лидер Тамим бин Хамад Аль Тани.



В ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на мероприятии Шанхайской Организации Сотрудничества эмир выразил благодарность российскому руководителю за проявленное доверие в отношении возвращения детей из семей украинских и российских граждан.



"Мы стремимся к решению этого кризиса, которое удовлетворило бы обе стороны", — подчеркнул эмир.

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