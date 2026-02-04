“Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал

Каракалпакстан легко пропустить даже на карте, но именно это и делает его таким притягательным для любителей необычных маршрутов. Автономный регион на западе Узбекистана выглядит как отдельный мир со своей культурой, языком и особым настроением, которое создаёт ощущение "почти страны". Путешественник Даниэль Пинто рассказал, что многие люди вообще не слышали о существовании Каракалпакстана и удивляются, когда узнают, где он находится. Об этом сообщает iefimerida. gr.

"Страна внутри другой страны"

Даниэль Пинто описал Каракалпакстан как место, которое воспринимается самостоятельным, хотя формально оно является частью Узбекистана. По его словам, это "страна, которая на самом деле не является страной, а находится внутри другой", и в этом есть своя магия.

Он подчёркивает, что здесь есть собственная этническая группа, культура и язык, а также сильное чувство локальной идентичности. Даже название региона, как признаётся путешественник, потребовало времени, чтобы научиться произносить его правильно.

Трип, который стал вирусным

Своими впечатлениями Пинто поделился в Instagram через аккаунт @dnzh.travels. В подписи к ролику он отметил, что Каракалпакстан отличается особыми традициями и атмосферой, из-за которой кажется независимым, несмотря на административную принадлежность к западному Узбекистану.

Видео быстро привлекло внимание аудитории: люди заинтересовались местом, о котором редко пишут в путеводителях и которое почти не мелькает в популярных тревел-подборках. Такой эффект "неизвестной территории" и стал одной из причин, почему ролик начал расходиться по соцсетям.

Первое утро в Нукусе: советская тишина и простая еда

Стартовой точкой путешествия стал Нукус — столица автономной Республики Каракалпакстан. Даниэль рассказал, что забронировал двухместный номер всего за 20 долларов, а уже утром вышел исследовать город.

Первое впечатление оказалось неожиданно спокойным: улицы он описал как "очень советские, очень тихие". Здесь нет привычного туристического шума и толп, а сам ритм города кажется неторопливым и размеренным.

Для знакомства с местной кухней путешественник попробовал лагман — традиционное блюдо из пасты, а также узбекский хлеб. Такая еда, по его словам, стала простой, но запоминающейся частью поездки.

Флаги в центре города и ощущение отдельного пространства

В центре Нукуса он обратил внимание на флаги Узбекистана и Каракалпакстана. Этот визуальный контраст, как отмечает путешественник, усиливает ощущение, что ты находишься в особом регионе со своей идентичностью и символами.

Днём, по его наблюдениям, в городе почти не видно активного движения. Он назвал Нукус небольшим, старым советским городом с низким темпом жизни. При этом он уточнил, что ночью атмосфера может быть чуть более оживлённой, хотя в целом место остаётся тихим и спокойным.

После Каракалпакстана Даниэль продолжил маршрут и сел на ночной поезд до Хивы — одного из самых исторических городов Узбекистана, куда часто едут ради архитектуры и атмосферы древнего Востока.

Как отреагировали зрители и что их особенно зацепило

Ролик Даниэля собрал около 1600 лайков и десятки комментариев. Многие зрители отметили, что Музей искусств Нукуса, также известный как Музей Савицкого, считается одним из лучших в мире и заслуживает отдельного визита.

Другие пользователи написали, что город выглядит тихим и безопасным, а кто-то признался, что захотел поехать туда, даже несмотря на сложности с доступом. Один из комментаторов поделился воспоминаниями о поездке в 2019 году и упомянул ржавые кораблекрушения в пустыне Мойнак — маршрут непростой, но по-настоящему уникальный.