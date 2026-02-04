Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Каракалпакстан
Каракалпакстан
© commons.wikimedia.org by Doniyor Yóldoshev is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 10:49

“Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал

Каракалпакстан легко пропустить даже на карте, но именно это и делает его таким притягательным для любителей необычных маршрутов. Автономный регион на западе Узбекистана выглядит как отдельный мир со своей культурой, языком и особым настроением, которое создаёт ощущение "почти страны". Путешественник Даниэль Пинто рассказал, что многие люди вообще не слышали о существовании Каракалпакстана и удивляются, когда узнают, где он находится. Об этом сообщает iefimerida. gr.

"Страна внутри другой страны"

Даниэль Пинто описал Каракалпакстан как место, которое воспринимается самостоятельным, хотя формально оно является частью Узбекистана. По его словам, это "страна, которая на самом деле не является страной, а находится внутри другой", и в этом есть своя магия.

Он подчёркивает, что здесь есть собственная этническая группа, культура и язык, а также сильное чувство локальной идентичности. Даже название региона, как признаётся путешественник, потребовало времени, чтобы научиться произносить его правильно.

Трип, который стал вирусным

Своими впечатлениями Пинто поделился в Instagram через аккаунт @dnzh.travels. В подписи к ролику он отметил, что Каракалпакстан отличается особыми традициями и атмосферой, из-за которой кажется независимым, несмотря на административную принадлежность к западному Узбекистану.

Видео быстро привлекло внимание аудитории: люди заинтересовались местом, о котором редко пишут в путеводителях и которое почти не мелькает в популярных тревел-подборках. Такой эффект "неизвестной территории" и стал одной из причин, почему ролик начал расходиться по соцсетям.

Первое утро в Нукусе: советская тишина и простая еда

Стартовой точкой путешествия стал Нукус — столица автономной Республики Каракалпакстан. Даниэль рассказал, что забронировал двухместный номер всего за 20 долларов, а уже утром вышел исследовать город.

Первое впечатление оказалось неожиданно спокойным: улицы он описал как "очень советские, очень тихие". Здесь нет привычного туристического шума и толп, а сам ритм города кажется неторопливым и размеренным.

Для знакомства с местной кухней путешественник попробовал лагман — традиционное блюдо из пасты, а также узбекский хлеб. Такая еда, по его словам, стала простой, но запоминающейся частью поездки.

Флаги в центре города и ощущение отдельного пространства

В центре Нукуса он обратил внимание на флаги Узбекистана и Каракалпакстана. Этот визуальный контраст, как отмечает путешественник, усиливает ощущение, что ты находишься в особом регионе со своей идентичностью и символами.

Днём, по его наблюдениям, в городе почти не видно активного движения. Он назвал Нукус небольшим, старым советским городом с низким темпом жизни. При этом он уточнил, что ночью атмосфера может быть чуть более оживлённой, хотя в целом место остаётся тихим и спокойным.

После Каракалпакстана Даниэль продолжил маршрут и сел на ночной поезд до Хивы — одного из самых исторических городов Узбекистана, куда часто едут ради архитектуры и атмосферы древнего Востока.

Как отреагировали зрители и что их особенно зацепило

Ролик Даниэля собрал около 1600 лайков и десятки комментариев. Многие зрители отметили, что Музей искусств Нукуса, также известный как Музей Савицкого, считается одним из лучших в мире и заслуживает отдельного визита.

Другие пользователи написали, что город выглядит тихим и безопасным, а кто-то признался, что захотел поехать туда, даже несмотря на сложности с доступом. Один из комментаторов поделился воспоминаниями о поездке в 2019 году и упомянул ржавые кораблекрушения в пустыне Мойнак — маршрут непростой, но по-настоящему уникальный.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Не только океан и шезлонг: Шри-Ланка собирает премиальный маршрут из сафари, поездов и чайных холмов 02.02.2026 в 16:35

Шри-Ланка меняет туристическую стратегию и делает ставку на премиальный сегмент. Как меняется спрос россиян и где на острове искать настоящий люкс.

Читать полностью » Поездка в Южную Корею не разоряет — если знать, где туристы переплачивают 02.02.2026 в 15:04

Практичные советы по бюджетной поездке в Южную Корею: авиапланирование, eSIM за ₩6,800, Korail Pass, рынки вместо ресторанов и чек‑лист для tax‑refund.

Читать полностью » Ар-деко в Индии изменился до неузнаваемости — тропическая версия удивляет с первого взгляда 02.02.2026 в 11:24

Как европейский ар-деко стал 'Indo Deco': изогнутые балконы, навесы-чаджа и морская графика адаптировали стиль к жаре и местным символам.

Читать полностью » Поездка на Сицилию может разочаровать — если не знать этих важных нюансов заранее 02.02.2026 в 1:40

Сицилия открывается через точную логику маршрутов: сезон, города и побережье переплетаются как цепь узлов. Узнайте, как выбрать базы и сократить переезды.

Читать полностью » Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться 01.02.2026 в 21:35

Китай в 2026 году стал самым быстрорастущим зарубежным направлением для россиян: растут бронирования, расширяются маршруты и форматы отдыха.

Читать полностью » Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все 01.02.2026 в 21:28

Второй загранпаспорт может упростить поездки, сохранить визы и дать свободу передвижений. Разбираемся, кому он нужен и как его оформить без лишних рисков.

Читать полностью » Одна ошибка — и рамен разочарует: что важно знать перед первой миской в Токио 01.02.2026 в 18:15

Погрузитесь в мир рамена в Токио и откройте для себя тайны его приготовления и разнообразия вкусов.

Читать полностью » Японию невозможно объехать за раз — 5 маршрутов, которые собирают страну в цельное путешествие 01.02.2026 в 12:56

Выберите "позвоночник" — мегаполисы, горы или острова — и стройте логистику так, чтобы переезды стали частью удовольствия, а не утомлением, и оставьте время для неожиданных открытий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осень упущена, но паниковать рано: эти цветочные бомбы запускают весну прямо посреди зимы
Наука
Учёные зафиксировали у человека способность к дистанционному осязанию — UCL
Авто и мото
Honda выпустила самый доступный кроссовер WR-V — но главный козырь спрятан не в цене
Недвижимость
Этот натуральный утеплитель в 2026 году вытесняет стекловату — дом становится тише и теплее
Красота и здоровье
Мозг путает день и ночь из-за недосыпа: процесс, который должен спасать, начинает мешать жить
Питомцы
Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры
Красота и здоровье
Ягодные духи снова в тренде — эти ноты звучат свежо даже зимой
Спорт и фитнес
Фитнес для долголетия продлевает активность на годы — но решает не “жёсткий режим”, а один принцип
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet