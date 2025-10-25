Между пылью и красотой: путешествие в самое противоречивое сердце Азии

Карачи — город, где древность соседствует с современностью, а хаос улиц контрастирует с утончённой красотой исламской архитектуры. Материал подготовлен по публикации Лидии Винокуровой в блоге "Путешествия с Лидией Винокуровой" на платформе "Дзен".

Этот мегаполис, возникший в конце XVIII века как порт на берегу Аравийского моря, сегодня стал сердцем Пакистана и одним из самых густонаселённых городов планеты — здесь живут около 20 миллионов человек. По числу жителей Карачи уступает лишь Пекину, Шанхаю и Дели, оставляя позади большинство мировых мегаполисов.

Под охраной и с улыбкой

Путешествие по Пакистану началось для группы российских туристов с юга страны и продолжилось до самого севера. Из соображений безопасности путешественников сопровождала вооружённая охрана — сменявшая друг друга на маршруте полицейская команда следовала за автобусом.

"Так что для нас было ежедневное развлечение делать селфи с новыми бодигардами. А они не возражали", — вспоминает автор.

Первой остановкой стал Национальный музей Пакистана, история которого уходит во времена британского владычества, когда он назывался Музеем Виктории. После обретения независимости в 1950 году учреждение получило современное имя и статус национального музея. Здание с колоннами в исламском стиле хранит историю долины Инда — колыбели древней цивилизации, артефакты которой датируются 2600 годом до н. э.

От богов до украшений

Экспозиция музея рассказывает о культуре, где почитались индуистские и буддийские божества.

"Богу-карлику Вамана удалось обхитрить царя демонов Бали… Карлик попросил для своего жилища всего три шага. А потом вырос в гиганта и столкнул царя в подземный мир", — отмечает автор.

Представлены и гандхарские артефакты I века до н. э., где впервые в истории буддизма Будда изображён в человеческом облике. Среди экспонатов — резное панно возрастом около 3000 лет, бусы из сердолика и нефрита, а также изящная резьба по камню, через которую женщины могли смотреть на улицу.

Эпоха колониализма и британское наследие

Колониальный период в музее представлен предметами быта и архитектурными деталями: массивными дверными ручками, перфорированными кирпичами, выполнявшими роль домофонов, и богато украшенными дрессуарами - шкафами для посуды, служившими показателем достатка.

На территории музея под открытым небом выставлены британские пушки и фрагменты архитектуры.

Карачи глазами путешественника

Первое, что бросается в глаза приезжим, — множество парящих над городом коршунов. Они охотятся за мусором, которым буквально усеяны улицы. С ними конкурируют сизокрылые голуби, которые, несмотря на внешнюю привлекательность, являются переносчиками десятков паразитов и заболеваний.

Неотъемлемая часть городской жизни — любопытные мальчишки.

"Прелестные пакистанские парнишки очень просили, чтобы их сфотографировали. Приятно, что дети не испорчены стяжательством, денег не просили", — делится Винокурова.

Местные жители, по её словам, открыты и доброжелательны. Российскую группу даже показали по первому пакистанскому телеканалу как "делегацию из России".

Мавзолей Али Джинны — сердце Карачи

Главная достопримечательность города — Мавзолей Мухаммад Али Джинны, основателя государства. Именно он сыграл ключевую роль в разделении Британской Индии в 1947 году, что сопровождалось кровопролитными конфликтами и миграцией миллионов людей.

Мавзолей, построенный в 1960 году, стал символом независимого Пакистана. По выходным сюда приходят целыми семьями, а туристы нередко становятся объектом внимания местных жителей.

Город в пыли и красках

Карачи поражает контрастами: потрёпанные фасады и хаотичная застройка соседствуют с новыми высотками. На улицах — мусор, обрезки труб, остатки стройматериалов. "Неухоженность зданий — основная парадигма пакистанской архитектуры", — замечает автор.

Зато в стране по-настоящему развита традиция росписи транспорта. Здесь разукрашено всё - от автобусов до тракторов и мусоровозов. Яркие узоры, флаги, сцены из жизни и даже религиозные мотивы превращают дороги в движущиеся галереи.

В Карачи, по данным местных СМИ, трудятся около 50 тысяч художников, специализирующихся на оформлении грузовиков. Их доход нередко превышает заработок самих водителей. Некоторые владельцы тратят на роспись всё, что копили годами, а обновляют дизайн каждые 3-4 года.

Украшения машин сопровождаются своеобразными амулетами: болтающимися лентами и звенящими цепями — "от сглаза".

Между красотой и хаосом

Вопреки художественному таланту жителей, жилищный фонд Пакистана остаётся в упадке. Туристы нередко отмечают, что под песком пляжей Карачи скрыт утрамбованный мусор, а воздух пропитан запахом пыли.

"Как в одном народе уживаются две ипостаси — красота и неряшливость?!" — задаётся вопросом Винокурова.

На пляжах Аравийского моря отдыхают семьи, катаются на верблюдах, а рядом работают массажисты, предлагающие услуги прямо на открытом воздухе.

Город, который не отпускает

Карачи не всегда приветлив к путешественникам. Из соображений безопасности туристов редко отпускают гулять в одиночку, а у отелей дежурят охранники. Тем не менее, несмотря на пыль, шум и хаос, этот город оставляет неизгладимое впечатление.

Карачи — словно живой организм, где древние цивилизации и британское наследие, бедность и талант, беспорядок и эстетика — всё переплелось в единое полотно, отражающее настоящую душу Пакистана.