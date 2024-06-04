Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов рассказал о своем мнении по поводу будущей карьеры для молодых хоккеистов. По его мнению, лучше всего для них будет покинуть Россию.

- Много примеров можно привести, - сообщил Капризов. - Те, кто рано, в 15-16 лет, приехал в Америку и через юниорские лиги, на драфт, потом в низшие лиги попали и потом в НХЛ.

Для начала карьеры достаточно всего два-три сезона в России, уверен Капризов. После этого опыт будет уже достаточным, чтобы пробоваться в НХЛ. Напомним, что сам Капризов уже несколько лет выступает за "Миннесоту".

Фото: Erik Lindvall/(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)