Капнула перекись в ухо — эффект удивил: теперь знаю, как убирать пробки безопасно

Ушная сера часто воспринимается как нечто лишнее, от чего нужно как можно быстрее избавиться. На самом деле этот секрет — важный элемент естественной защиты слухового прохода. Проблемы начинаются не из-за самой серы, а из-за её неправильного удаления или избыточного накопления. Об этом сообщает источник Здоровье Mail.

Зачем организму нужна ушная сера

Ушная сера выполняет сразу несколько функций. Она увлажняет кожу слухового прохода, предотвращая пересыхание и микротрещины. Кроме того, сера задерживает пыль, мелкие частицы и отмершие клетки кожи, не позволяя им продвигаться к барабанной перепонке. За счёт своих свойств она также создаёт неблагоприятную среду для бактерий и грибков.

В норме организм сам справляется с выведением серы. Во время жевания, разговора и других движений нижней челюсти она постепенно смещается наружу и удаляется естественным образом. Однако иногда этот механизм нарушается, и тогда сера начинает накапливаться, образуя плотную пробку.

Что делать при появлении серной пробки

Серная пробка может проявляться ощущением заложенности, шумом или звоном в ухе, зудом и даже болезненностью. В таких случаях некоторые прибегают к перекиси водорода, так как она размягчает серу и облегчает её удаление. Важно учитывать концентрацию раствора.

Безопасной для домашнего применения считается 3-процентная перекись водорода. В специализированных ушных каплях используется 6,5% перекиси карбамида. Более высокие концентрации, превышающие 10%, могут привести к раздражению кожи и воспалению слухового прохода, поэтому применять их самостоятельно не рекомендуется.

Альтернативой могут стать капли на основе камфорного, миндального или минерального масла. Их обычно закапывают два раза в день в течение двух-трёх дней. После процедуры рекомендуется наклонить голову, чтобы жидкость свободно вытекла, а затем аккуратно промыть ухо тёплой водой.

Почему ватные палочки усугубляют проблему

Несмотря на популярность, ватные палочки считаются одним из самых небезопасных способов чистки ушей. Вместо удаления серы они часто проталкивают её глубже в слуховой проход. В результате сера уплотняется, быстрее формируется пробка и возрастает риск повреждения кожи или барабанной перепонки.

Как снизить риск образования серных пробок

Профилактика играет ключевую роль. Особенно это важно для людей, которые регулярно используют наушники или беруши.

Беруши и наушники следует вставлять неглубоко, регулярно мыть и хранить в сухом футляре. Во время мытья головы достаточно промывать уши обычной водой без активного вмешательства. Не стоит злоупотреблять средствами для удаления серы, так как это может спровоцировать её усиленную выработку.

Когда без врача не обойтись

Если появляется боль, выраженное снижение слуха, постоянный зуд или ощущение давления в ухе, самолечение может быть опасным. В таких ситуациях лучше обратиться к отоларингологу, который безопасно удалит пробку и исключит другие возможные заболевания.

Ушная сера — не враг, а часть сложной системы защиты слуха. Большинство проблем возникает из-за неправильной гигиены и чрезмерного усердия. Понимание естественных процессов помогает сохранить здоровье ушей и избежать ненужных осложнений.