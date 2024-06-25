Вратарь "Флорида Пантерз" Сергей Бобровский стал первым голкипером в истории, который получил Кубок Стэнли непосредственно от капитана команды. Как сообщил Бобровский в интервью пресс-службе НХЛ, в этот момент мечта стала реальностью.
"Флорида" одержала победу над "Эдмонтоном" в финальной серии со счетом 4-3. По традиции, на церемонии награждения Кубок Стэнли вручается капитану команды главой НХЛ. После совершения круга почета капитан передает трофей одному из ключевых игроков команды, которого он считает наиболее ценным.
Капитан "Флориды" Александр Барков передал Кубок Стэнли 35-летнему голкиперу, который, благодаря своей игре, помог команде второй год подряд выйти в финал. Барков отметил, что Бобровский заслужил эту награду, поскольку он уже долгое время выступает в лиге и демонстрирует невероятную игру в каждом матче на протяжении всего сезона. Его выступления стали главной причиной успеха команды.
Бобровский провел в НХЛ 14 сезонов и является единственным российским вратарем, который дважды признавался лучшим голкипером лиги. Он выступает за "Флориду" с 2019 года. В этом сезоне он был включен в список претендентов на "Везина Трофи". Бобровский завершил сезон с 36 победами (6 матчей на ноль), пропуская в среднем 2,36 шайбы за игру и отразив 91,5% бросков.
Фото: From Wikimedia Commons/ Андрей Чудаев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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