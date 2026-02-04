Дожди на Марсе могли идти миллионы лет: белые валуны в кратере Езеро рушат привычную картину

Марсоход Perseverance нашёл на Марсе странные "выбеленные" камни, и это открытие снова подогрело главный вопрос планетологов: насколько влажной и тёплой могла быть Красная планета в далёком прошлом. Эти породы выглядят непривычно светлыми на фоне марсианского ландшафта и содержат минерал, который почти невозможно получить без длительного воздействия воды. Учёные считают, что находка может быть следом эпохи, когда на Марсе миллионы лет шли дожди. Об этом сообщает Space.

Каолинит на Марсе: минерал, которому нужна вода

По данным исследования, обнаруженные Perseverance породы богаты каолинитом — мягким белым глинистым минералом. На Земле он обычно появляется, когда вода медленно вымывает элементы из исходной породы на протяжении тысяч или даже миллионов лет. Поэтому его присутствие часто связывают с длительным химическим выветриванием и устойчивой влажной средой.

Особенно характерно, что каолинит часто встречается в тёплых и влажных регионах, например в тропических лесах. Там постоянные осадки создают условия для интенсивного разрушения и переработки пород. Именно поэтому учёные так внимательно отнеслись к марсианским образцам: они выглядят как "отпечаток" климатического режима, который трудно представить на современном холодном и сухом Марсе.

"Вся жизнь использует воду", — заявил Адриан Броз, постдокторант Университета Пердью, который возглавлял новое исследование.

Почему это важно для поиска следов жизни

Исследователи подчёркивают: если эти камни действительно формировались в условиях, связанных с дождями, то речь идёт о потенциально обитаемой среде в прошлом. Вода — ключевой фактор для большинства известных биологических процессов, поэтому такие места автоматически становятся более интересными для поиска следов древней микробной жизни.

Броз отмечает, что сама идея дождливого Марса выглядит впечатляюще: это уже не разовые потоки или кратковременные паводки, а возможная длительная эпоха, когда вода была частью глобального климата.

"Поэтому, когда мы думаем о том, что эти камни на Марсе могут представлять среду, обусловленную дождём, это действительно невероятное, пригодное для жизни место, где жизнь могла бы процветать, если бы она когда-либо была на Марсе", — заявил Адриан Броз.

"Нужно так много воды": что подразумевают учёные

Соавтор исследования Бриони Хорган считает, что для образования таких пород воды должно было быть крайне много. По её словам, это может быть признаком древнего тёплого и влажного климата, который сохранялся очень долго — возможно, миллионы лет.

"Нужно так много воды, что мы считаем, что это может быть доказательством древнего теплого и влажного климата, где дожди шли миллионы лет", — добавила профессор планетарных наук Университета Пердью Бриони Хорган.

Где именно нашли эти выбеленные камни

Perseverance обнаружил несколько тысяч каолинитовых пород в кратере Езеро — это сухая чашеобразная впадина севернее экватора Марса. Учёные давно предполагают, что миллиарды лет назад там существовало озеро, а значит, место могло быть перспективным для поиска следов древней жизни.

Размеры находок разные: от мелкой гальки до крупных валунов. Такое количество объектов говорит о том, что это не единичная аномалия, а заметный геологический "слой" или след масштабного процесса.

Марсоход работает на Марсе с 2021 года и исследует дно кратера, а позже начал подниматься по внутренней стенке, выходя на край. Один из главных интересов команды — понять, как завершилась более влажная эпоха и почему Марс превратился в холодную и бесплодную планету.

Как Марс мог потерять тепло и воду

Учёные связывают климатическую деградацию с тем, что Марс утратил глобальное магнитное поле. После этого солнечные частицы начали постепенно "сдувать" плотную атмосферу, и планета потеряла способность удерживать тепло и влагу.

Этот процесс мог быть ключевым переломным моментом: из мира с озёрами и, возможно, дождями Марс стал тем, что мы видим сейчас — сухим, холодным и почти безвоздушным.

Почему находка Perseverance особенно ценна

Ранее признаки каолинита на Марсе фиксировали с орбиты, по данным дистанционного зондирования. Но теперь у учёных появилась возможность анализировать такие материалы прямо на поверхности планеты, что значительно повышает точность выводов.

Чтобы понять происхождение пород, команда сравнила данные Perseverance с земными залежами каолинита, в том числе из Южной Калифорнии и Южной Африки. Химические сигнатуры совпали довольно близко, и это поддерживает версию о "дождевом" выветривании, а не о вулканическом или гидротермальном происхождении.

Главная загадка: откуда эти камни взялись

Хотя камни дают сильный аргумент в пользу древней влажной эпохи, остаётся вопрос: где их источник. По данным исследования, рядом не видно очевидных коренных пород, из которых они могли бы образоваться прямо на месте.

Ближайшая потенциальная зона происхождения находится примерно в двух километрах. Там орбитальные данные показывают признаки каолинита в крупных участках трещиноватой породы, сформированной древними ударами. Учёные также рассматривают районы вдоль Неретва Валлис — русла, по которому вода когда-то могла впадать в кратер Езеро.

Хорган отмечает, что есть несколько сценариев: породы могли быть принесены древними реками или выброшены в кратер при метеоритных ударах. Но окончательного ответа пока нет.

"Они явно фиксируют невероятное водное событие, но откуда они взялись?" — сказал Хорган.

Что дальше: почему эти породы могут стать ключом к истории Марса

Открытие каолинитовых пород — это ещё один фрагмент в сложной картине марсианского прошлого. Если учёные смогут точно определить источник камней и условия их образования, это поможет лучше понять, насколько долго Марс был пригоден для жизни и какие процессы привели к его высыханию.