Участвовавший в Олимпиаде российский каноист выиграл золото ЧМ

Российским каноистам Захару Петрову и Ивану Дмитриеву удалось завоевать золото на ЧМ по гребле. Турнир прошел в Самарканде, Узбекистан.

В финале наши спортсмены продемонстрировали результат 3 минуты 41,510 секунды. На втором месте оказались венгры Балаж Адольф и Даниэль Фейеш (3.42,12), третьими пришли украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,43).

Отметим, что на чемпионате мира в Самарканде россияне и белорусы выступают как нейтральные спортсмены, сообщает РБК Спорт.

Кстати, Петров — 1 из 15 россиян, которые выступали на Олимпиаде-2024 в Париже. Там он пришел четвертым в каноэ-одиночке на 1000 метров и занял такое же место в двойках на 500 метров.

Фото: flickr. com/Jonas de Carvalho from Rio de Janeiro, Brasil (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).