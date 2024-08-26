Участвовавший в Олимпиаде российский каноист выиграл золото ЧМ

Российским каноистам Захару Петрову и Ивану Дмитриеву удалось завоевать золото на ЧМ по гребле. Турнир прошел в Самарканде, Узбекистан.
В финале наши спортсмены продемонстрировали результат 3 минуты 41,510 секунды. На втором месте оказались венгры Балаж Адольф и Даниэль Фейеш (3.42,12), третьими пришли украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук (3.42,43).
Отметим, что на чемпионате мира в Самарканде россияне и белорусы выступают как нейтральные спортсмены, сообщает РБК Спорт.
Кстати, Петров — 1 из 15 россиян, которые выступали на Олимпиаде-2024 в Париже. Там он пришел четвертым в каноэ-одиночке на 1000 метров и занял такое же место в двойках на 500 метров.
Фото: flickr. com/Jonas de Carvalho from Rio de Janeiro, Brasil (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
ВМС Британии: у берегов порта Моха в Йемене произошёл инцидент с БПЛА
В СМИ сообщили, что 26 августа в 61 морской миле к юго-востоку от порта Моха произошёл инцидент, в котором, по данным Управления UKMTO, был задействован беспилотный аппарат (БПЛА). Подробности инцидента не раскрыты.
Число жертв в Пакистане выросло до 38 человек
С вечера воскресенья в пакистанской провинции Белуджистан произошло четыре вооружённых нападения, в результате которых погибло 38 мирных жителей, сообщил РИА Новости представитель местных властей Шахед Рэнд.
В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности
27 августа в российских школах и колледжах Министерство просвещения и МЧС проведут единые однодневные тренировочные сборы-учения по безопасности, сообщают «Известия».
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро
Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.