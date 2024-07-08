Правительство США и другие страны-члены НАТО огорчены недостаточными военными расходами Канады, которые до сих пор не достигли 2% ВВП страны, несмотря на долгосрочные обещания Оттавы, информирует издание Politico со ссылкой на свои источники.
Согласно публикации, многие страны-партнеры, начиная от Белого дома и конгресса до столиц Европы, выразили разочарование задержками в увеличении военных расходов Канады.
Согласно источникам издания, Канада обязалась увеличить расходы до 2% от ВВП НАТО еще в 2014 году, однако данная цель так и не была достигнута. На предстоящем саммите альянса, который открылся на этой неделе в Вашингтоне, канадские власти будут подвергнуты давлению для выполнения данного обещания.
По словам неназванного представителя американского конгресса, "Они продолжают сопротивляться… Европейцы разочарованы, так как их критикуют, а Канада не испытывает такого же давления со стороны Вашингтона".
Согласно внутреннему документу, на который ссылаются источники издания, недофинансирование канадских вооруженных сил уже привело к тому, что половина военного финансирования страны является "недоступной и неэффективной".
Советник одного из оборонных ведомств стран-членов НАТО резюмировал, что "Союзники, не выделяющие хотя бы два процента ВВП на оборону, серьезно подрывают свой авторитет и общую готовность к сдерживанию".
Фото: www. flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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