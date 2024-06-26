Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, что у НАТО нет планов принимать Украину в альянс на ближайшем саммите.

Пранкеры пообщались с дипломатом от имени экс-президента Незалежной Петра Порошенко.

"Кэмерон сообщил, что на саммите в июле Украина не получит приглашения в НАТО, так как США выступают против этого, и Зеленскому не следует спорить с этим решением", — рассказали Вован и Лексус.

Также Кэмерон похвалил Макрона за его активность:

"Французы сейчас полны энтузиазма. Но я думаю, нужно предпринять некоторые шаги, чтобы они довели дело до конца", — сказал он.

При этом Лондон за кулисами убеждает французские власти не разжигать дальнейшую эскалацию, касаясь заявлений об отправке войск на Украину, добавил дипломат. Министр уверен, что это дало бы Путину новую мишень.

Кэмерон раскрыл информацию о двух политиках: Дональде Трампе и министре иностранных дел Казахстана. Он рассказал о закрытом ужине с Трампом, на котором пытался убедить его разрешить республиканцам поддержать военную помощь Украине. Кэмерон не смог понять позицию Трампа, но полагает, что тот "захочет поддержать победившую сторону".

Министра иностранных дел Казахстана британец подставил ещё больше. По словам Кэмерона, казахский политик заявил ему, что "украинцы умирают за Казахстан, и это им на пользу", якобы согласившись с мнением, что Россия имеет амбициозные планы на север Казахстана.

Кэмерон подчеркнул, что Великобритания является "самым рьяным союзником Украины" и помощь ей не прекратится, даже если к власти придет новое правительство лейбористов. Однако многое зависит от США, которые, по его мнению, недостаточно вовлечены, как и Германия.

Фото: Flickr/Министерство международного развития Великобритании (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.).