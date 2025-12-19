Каменный призрак Атлантиды: под Бермудскими островами обнаружили остатки древнего мира

Под Атлантическим океаном, неподалёку от Бермудских островов, учёные столкнулись с находкой, которая не укладывается в привычные геологические схемы. Исследование выявило массивную каменную структуру, скрытую глубоко под океаническим дном и не похожую на известные слои земной коры. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на процессы формирования планеты и эволюцию литосферы. Об этом сообщает Ilmessaggero.

Неожиданный слой под Атлантикой

Работу проводила международная группа геофизиков под руководством Уильяма Фрейзера из Научного института Карнеги совместно с профессором Йельского университета Джеффри Парком. В центре внимания оказался район Бермудских островов — зона, которая давно вызывает споры у специалистов по тектонике плит из-за своей атипичной структуры.

В ходе исследования выяснилось, что под океанической корой здесь расположен дополнительный слой плотной породы толщиной около 20 километров. Для океанов это крайне необычно: согласно классическим моделям, сразу под корой должна начинаться мантия Земли без выраженных промежуточных уровней. Однако в данном случае между ними обнаружена устойчивая каменная "прослойка", отличающаяся высокой плотностью и прочностью.

Почему находка выбивается из моделей

Обнаруженный слой не соответствует стандартным океаническим породам ни по составу, ни по физическим характеристикам. Учёные отмечают, что подобные структуры чаще ассоциируются с континентальной корой, а не с океаническим дном. Это делает находку особенно ценной для науки, поскольку она указывает на более сложную историю формирования региона.

Существование такой "каменной надстройки" может свидетельствовать о древних геологических процессах, включая перераспределение вещества мантии или остатки старых континентальных фрагментов, ушедших под воду миллионы лет назад. Пока эти гипотезы требуют дополнительной проверки, но уже ясно, что район Бермуд хранит гораздо больше тайн, чем считалось ранее.

Как удалось заглянуть вглубь Земли

Ключевым инструментом исследования стал анализ сейсмических волн, возникающих во время землетрясений. Эти волны по-разному проходят через слои Земли в зависимости от их плотности и структуры, что позволяет учёным буквально "просвечивать" недра планеты.

Данные сейсмологических станций показали аномальное поведение волн в районе Бермудских островов. Именно эти отклонения указали на наличие дополнительного плотного слоя между корой и мантией. Подобные методы уже применялись при изучении самых глубоких океанических впадин, однако столь чётко выраженная промежуточная структура остаётся редким явлением даже в глобальном масштабе.

Открытие не только расширяет представления о строении океанического дна, но и подчёркивает, насколько неполной остаётся наша картина внутреннего устройства Земли. Каждая подобная находка приближает учёных к пониманию сложных процессов, формировавших планету на протяжении миллиардов лет.