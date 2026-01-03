Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поселение бронзового века в Марокко
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:17

Кости двигались в огне, будто по сценарию: скальное убежище Хора сохранило след контролируемого ритуала

Учёные зафиксировали 98 фундаментов внутри внутреннего кольца городища — Antiquity

Доисторическая Ирландия оказалась куда более "городской", чем принято было думать. Археологи обнаружили следы огромного, необычайно плотного поселения, где дома стояли практически стенка к стенке. Масштабы находки заставляют по-новому взглянуть на ранние формы жизни на холмах и их роль в развитии общества. Об этом сообщает журнал Antiquity.

Крупнейшее компактное поселение на островах

Речь идёт о городище Брюссельстаун-Ринг в графстве Уиклоу, которое входит в комплекс укреплений Балтингасс. Всего в этом районе известно 13 крупных холмовых укреплений, и многие из них использовались на протяжении тысячелетий — от раннего неолита до конца бронзового века. Однако именно Брюссельстаун-Ринг выделяется размахом и планировкой: внешняя линия укреплений охватывает сразу два холма, что для Британии и Ирландии считается редчайшим решением.

С воздуха исследователи зафиксировали более 600 оснований построек. Внутри внутреннего кольца нашли 98 фундаментов, а между внутренним и внешним валами — ещё 509. Такая плотность резко контрастирует с привычной для Ирландии картиной, где чаще встречались небольшие усадьбы на один-пять домов.

Почему это может быть признаком протоурбанизации

По словам доктора Шери Эдвардс, компактные поселения на холмах начинают появляться примерно около 1200 года до н. э. и выглядят как ранний этап "собирания" людей в единый центр. Если эта интерпретация верна, то процессы протоурбанизации в Северной Европе могли начаться почти на пять столетий раньше, чем считалось ранее.

Радиоуглеродные датировки и четыре пробных раскопа подтвердили, что городище активно существовало примерно с 1193 по 410 год до н. э. При этом оно было не просто укреплением, а полноценным жилым пространством, где могли жить сотни людей. Подобные открытия в разных регионах всё чаще заставляют исследователей пересматривать привычные представления о "малых" сообществах древности — как это происходит и при изучении царских погребений в Танисе, где новые находки меняют взгляд на организацию общества.

Дома без явной иерархии и загадка каменного пола

Археологи изучили строения диаметром от 6 до 12 метров, чтобы понять, отражали ли размеры домов социальное неравенство. Однако выяснилось, что здания использовались одновременно, а набор находок внутри них не различался существенно. Это может говорить о том, что поселение не строилось по жёстко выраженной социальной лестнице и не имело ярко заметной элиты.

Отдельный интерес вызвало сооружение рядом с одной из траншей: его плоский пол был выложен крупными камнями, а в конструкцию, судя по следам, стекал ручей. По форме и расположению оно напоминает древнее водохранилище. Если гипотеза подтвердится, это будет первое подобное сооружение, найденное в ирландском городище. В разных частях Европы археологи всё чаще фиксируют, насколько развитой могла быть инфраструктура даже в ранние эпохи — например, при раскопках под Вестминстерским дворцом, где под слоями времени обнаруживаются целые пласты городской истории.

Поселение, предположительно, было заброшено в III веке до н. э., когда холмовые укрепления Ирландии начали приходить в упадок. Исследователи подчёркивают, что этот процесс, судя по данным, не связан напрямую с климатическим похолоданием и ростом влажности около 750 года до н. э.

Дальнейшие работы должны уточнить назначение предполагаемого водохранилища, а также объяснить, почему один из самых масштабных "мегапосёлков" доисторической Европы исчез, оставив после себя только следы стен и круги фундаментов. Такие открытия напоминают: даже общества, которые мы привыкли считать небольшими и разрозненными, могли обладать куда более сложной организацией.

