Девушка на ресепшене клиники
© https://ru.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:05

Лечение без ответа: камчатский минздрав укрылся за формальным щитом от просьб пациентов

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Андрей Зимин заявил о критических сложностях в коммуникации с региональным министерством здравоохранения. Согласно данным ИА "Кам 24", ведомство систематически игнорирует запросы граждан, используя шаблонные ответы и ссылки на врачебную тайну. Подобная практика, по мнению омбудсмена, существенно препятствует защите законных интересов пациентов. В 2025 году количество обращений по поводу качества медицинской помощи в крае увеличилось вдвое относительно показателей 2024 года.

Стена из формализма

В течение четвертого квартала 2025 года региональный Минздрав перешел на единообразный стиль переписки, который Андрей Зимин характеризует как неэффективный. Попытки омбудсмена прояснить ситуацию наталкиваются на буквальное толкование норм о врачебной тайне, что блокирует возможность общественного контроля за деятельностью лечебных учреждений.

В ведомстве в качестве оправданий часто указывают на дефицит квалифицированных кадров, технические сбои в работе электронных баз данных и чрезмерную нагрузку на профильных специалистов. Однако правозащитник настаивает, что подобные аргументы не могут служить законным основанием для отказа в защите прав граждан на доступное здравоохранение.

"Эффективное управление на муниципальном уровне требует прозрачности и готовности слышать запросы людей. Когда ведомство закрывается от конструктивного диалога за формальными барьерами, доверие к институтам власти падает критически быстро. Важно понимать, что решение проблем городской среды и социальных служб невозможно без прямой коммуникации. Чиновники обязаны искать способы наладить процессы, а не создавать новые препоны для заявителей".

Эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов

Типовые жалобы населения

Граждане все чаще обращаются к правозащитникам из-за невозможности оперативно получить медицинскую помощь. Среди основных претензий — сложности с доступом к узкопрофильным врачам, отказы в проведении необходимых обследований и серьезные задержки при процедуре оформления документов для получения инвалидности.

Нередко добиться реальных действий от системы здравоохранения удается исключительно после подключения надзорных органов. Показательным примером стало дело одной из жительниц края, чья проблема с получением помощи решилась только под контролем прокуратуры и Росздравнадзора.

Перспективы вмешательства

Действующий алгоритм взаимодействия, сложившийся между аппаратом омбудсмена и региональным министерством, требует серьезной корректировки. Андрей Зимин планирует вынести данный вопрос на федеральный уровень, обратившись к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.

Основная цель обращения — найти правовой баланс между защитой врачебной тайны и прямой обязанностью чиновников оперативно реагировать на жалобы. Статистика, показывающая удвоение числа жалоб за год, указывает на системный кризис, который затрагивает все социальные категории населения камчатского региона.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

