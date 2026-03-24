Полуостров в виртуальном плену: как Камчатка собирается продавать свои богатства через 3D-миры

Корпорация развития Камчатского края инициировала создание высокотехнологичной презентационной площадки, предназначенной для демонстрации экономического потенциала региона. В реализации проекта примет участие студия компьютерной графики Агентство REALRED, специализирующаяся на трехмерном моделировании. Новая зона, оснащенная системами виртуальной реальности, станет пространством для официальных приемов, работы с инвестиционным сообществом и образовательных мероприятий. Идея внедрения цифровых технологий для визуализации возможностей полуострова была сформирована специалистами ведомства еще в начале 2025 года.

Технологическое оснащение площадки

Основу презентационной комнаты составят передовые методы компьютерной графики и программные инструменты виртуальной реальности. Эти решения позволят наглядно отобразить территориальные особенности, инфраструктурные объекты и инвестиционные площадки Камчатки в интерактивном формате, не прибегая к стандартным статичным макетам.

Разработчики планируют интегрировать элементы, использующие современные композитные материалы в сочетании с цифровыми проекциями. Такой подход призван обеспечить максимальный уровень детализации и реалистичности при демонстрации архитектурных и промышленных проектов, находящихся на стадии планирования или строительства.

Качество визуализации будет соответствовать высоким студийным стандартам, уже апробированным командой исполнителей на крупных архитектурных объектах. Подобные технологии позволяют инвесторам буквально переместиться внутрь будущего предприятия или городского квартала до момента завершения строительных работ.

Цели и аудитория проекта

Функциональное назначение новой зоны выходит далеко за рамки простых демонстраций для бизнес-партнеров. Помещение спроектировано как универсальный узел, который сможет трансформироваться под задачи переговоров с делегациями высшего уровня и проведение открытых лекций для студентов.

"Внедрение интерактивных площадок такого уровня позволяет на качественно ином этапе вести диалог о развитии территорий. Виртуальная реальность убирает барьеры восприятия, помогая инвесторам и управленцам видеть перспективу региона в объеме, а не только в цифрах. Для развития инфраструктуры важно использовать инструменты, которые делают проект осязаемым и понятным. Это инвестиция в прозрачность и технологичность муниципальной среды, необходимая для долгосрочных изменений" Специалист в сфере региональной политики и администрирования Андрей Власов

Создание подобной инфраструктуры подчеркивает стремление краевых властей использовать цифровизацию как рычаг влияния на деловой климат. Ожидается, что наглядность, обеспечиваемая 3D-решениями, поможет значительно сократить путь от первичной презентации идеи до заключения реальных договоров.

История разработки концепции

Генеральный директор АО "Корпорация развития Камчатки" Александр Мыльников уточнил, что решение о старте проекта было принято после анализа рыночных предложений и оценки навыков подрядчиков. Решающим фактором стала презентация, проведенная специалистами студии в Москве.

В рамках той встречи представители разработчика продемонстрировали готовые инсталляции архитектурных объектов, которые произвели позитивное впечатление на руководство Корпорации. Высокий уровень исполнения убедил заказчика в необходимости применения аналогичных технологий для продвижения интересов полуострова.

Проект находится в стадии подготовки, опираясь на опыт, полученный при реализации архитектурных визуализаций. В дальнейшем планируется расширение базы трехмерных моделей, описывающих экономические возможности камчатских территорий на ближайшие годы.