Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид с мишенной сопки
Вид с мишенной сопки
© commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 20:27

Петропавловск-Камчатский открылся с Мишенной сопки — и дальше поездка пошла совсем не по плану

Подъём на Мишенную сопку открывает панораму Петропавловска-Камчатского

Камчатка умеет ставить в ступор с первых минут: здесь океан звучит иначе, а сопки выглядят так, будто их нарисовали. Путешественник решил проверить на себе, насколько "далёкий край земли" на самом деле доступен без экспедиционного бюджета. В итоге в план вошли чёрный пляж, морская прогулка и два вулкана, а финальным аккордом стала неожиданная встреча с хозяином тайги. Об этом рассказывает канал на Дзен "Яндекс Путешествия".

С чего начинается камчатское "вау"

Мысль о Камчатке пришла не как спонтанный каприз, а как попытка вырваться из привычной географии — из поездок по центру и югу России. Чтобы перелёт не казался бесконечным, маршрут разбили на части: сначала Владивосток на несколько дней, затем — перелёт в Петропавловск-Камчатский.

Аэропорт в Елизово — отдельная деталь путешествия. В один сезон он мог выглядеть максимально временно из-за работ, а уже через год — удивить современным видом. Сам Елизово находится примерно в 29 км от Петропавловска-Камчатского, поэтому дорога до города обычно не превращается в испытание.

Городские точки и океан рядом

С жильём в Петропавловске-Камчатском, по впечатлениям автора, сложностей нет: варианты разные — от гостевых домов до квартир. Важный момент — не пытаться "успеть всё", а выбрать несколько мест, которые действительно дадут ощущение Камчатки.

Первое из них — Халактырский пляж на берегу Тихого океана. Он известен чёрным вулканическим песком и сильными волнами, из-за которых сюда тянутся не только туристы, но и сёрферы. Купание без гидрокостюма автору показалось сомнительным удовольствием, зато сам океан — тот самый опыт, ради которого стоит доехать хотя бы на один рассвет.

Второй "быстрый" способ увидеть город сверху — подъём на Мишенную сопку. Такой маршрут помогает понять рельеф Петропавловска и заодно трезво оценить силы перед более серьёзными выходами.

Море и два вулкана как главная программа

Морская прогулка стала форматом, где Камчатка раскрывается не открыткой, а живой сценой: птицы, лежбища, рыбалка, крабы, скалы "Три брата" и шанс увидеть китов. По наблюдениям автора, на воде важно одеваться теплее, чем кажется "по прогнозу", и заранее подумать о таблетке от укачивания.

Вулканическая часть поездки включила Горелый и Авачинский. Горелый — действующий вулкан высотой 1829 м, который часто выбирают как относительно доступный маршрут, в том числе ради кратерных озёр и характерного ландшафта. Авачинский заметно выше — 2741 м, и подъём на него обычно требует больше времени и дисциплины по темпу, но остаётся реальной целью для подготовленного туриста без альпинистских амбиций.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сумо стало одним из самых посещаемых развлечений туристов в Японии — турэксперты вчера в 17:15
Очередь длиной в год: закрытый японский ритуал оказался главным трофеем для туристов

Сумо стало неожиданным туристическим хитом Японии: билеты раскупают за год, а интерес россиян растет вместе с желанием увидеть страну глубже.

Читать полностью » Высокий сезон на Майорке и Ибице стал почти круглогодичным — Бауэр вчера в 14:51
Популярные курорты в 2026 году превращают отпуск в стресс: овертуризм ломает впечатления об этих местах

Обзор овертуризма: как массовый туризм давит на экосистемы и сообщества популярных направлений и какие этические шаги помогут путешественникам выбирать ответственно.

Читать полностью » В Европе сохраняется спрос на туры в Россию — туроператоры вчера в 13:36
Россия исчезла с витрин, но не из желаний: в Европе копится отложенный туристический бум

Европейские туроператоры сохраняют интерес к России и ждут отмены санкций. Выставка в Мадриде показала: спрос есть, но рынок сдерживают ограничения и рост цен.

Читать полностью » Бизнес-отели в Японии изначально рассчитаны на проживание одного — Lonely Planet 22.01.2026 в 18:34
Соло-поездка в Японию дала больше свободы — но есть нюанс, который экономит нервы и деньги

Япония идеальна для соло‑поездок: путешествовать одному здесь проще и безопаснее. Советы по жилью, киссатен, транспорту, сезонам, бюджету и бытовым лайфхакам.

Читать полностью » Туристка из Тюмени отказалась от повторной поездки в Сочи зимой 22.01.2026 в 13:50
Сочи зимой оказался ловушкой для ожиданий: море красиво, а отдых быстро превращается в скуку

Зимний Сочи привлекает морем и горами, но не всем подходит как курорт. Туристка из Тюмени честно рассказала, что разочаровало её в поездке.

Читать полностью » Семья провела 5 месяцев с годовалым ребёнком в автотрипе по Грузии, Турции и Египту 22.01.2026 в 12:59
Один чемодан, коляска и два рюкзака — минимальный багаж спас переезды с ребёнком, но нужно знать хитрость

Пять месяцев в пути с годовалым ребёнком по Грузии, Турции и Египту: минимальный багаж, подстройка под сон и еду и выбор городов, удобных для семьи.

Читать полностью » Законы Таиланда предусматривают тюрьму и депортацию для туристов — турэксперты 22.01.2026 в 11:46
До 15 лет за одно неосторожное действие: тайские запреты, которые легко нарушить по незнанию

Таиланд привлекает туристов со всего мира, но строгие законы и традиции требуют внимательности. Какие запреты важно знать, чтобы отдых прошёл без проблем.

Читать полностью » Болгария готовится перейти на евро в 2026 году 22.01.2026 в 8:01
Европа вводит новые сборы в 2026 году — поездка может подорожать, если пропустить один пункт

В 2026 году отдых меняется: экзотика с прямыми рейсами набирает популярность, а в Египте, Италии и Болгарии появляются новые правила и сборы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Проблемы с пищеварением мешают росту щенка — кинолог Карапетьянц
Спорт и фитнес
Терренкур снижает вред гиподинамии за счёт ходьбы — кардиолог Кондрахин
Авто и мото
Kia обновляет дизайн Niro к 2026 году
Красота и здоровье
Выгорание усиливает выработку гормона стресса кортизола — Varsity
Питомцы
Мягкие прикосновения формируют доверие собаки к ребёнку — педагог Бёрджесс
Наука
Новая кора при расхождении плит меняет поток углерода в океане — The Conversation
Еда
Японские рестораны подают салат с морковно-имбирной заправкой — Simply Recipes
Наука
Белый налёт на шоколаде возникает из-за миграции жира и сахара — PopSci
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet