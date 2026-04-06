Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:05

Улыбка стоит денег, а мастерство — карьеры: на Камчатке ищут лучших специалистов в сфере туризма

На Камчатке стартовал приём заявок на региональный конкурс профессионального мастерства, призванный определить лучших специалистов сферы туризма. Состязания пройдут 15 и 16 мая на площадке Камчатского выставочно-туристического центра. Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". Имена победителей станут известны 19 мая, а призовой фонд конкурса предусматривает денежные сертификаты номиналом 20, 30 и 50 тысяч рублей.

Ключевые направления и формат состязаний

В текущем году организаторы определили пять приоритетных номинаций, охватывающих различные звенья индустрии гостеприимства. За звание лучших поспорят экскурсоводы, менеджеры по туризму, администраторы службы приёма и размещения, официанты, а также администраторы ресторанов.

Программа конкурса предполагает двухэтапное испытание, в ходе которого кандидаты должны продемонстрировать как глубокие теоретические знания, так и отточенные практические навыки. Оценка компетенций проводится экспертным жюри по утверждённым критериям для каждой специальности.

Призовые места традиционно обеспечивают финансовое поощрение, распределяющееся между финалистами. Сертификаты станут не только приятным дополнением, но и знаком профессионального признания со стороны профильных ведомств региона.

Новая номинация и цели проекта

Значимым дополнением программы стало введение категории "Лучший менеджер по туризму". Это расширяет охват аудитории, привлекая профессионалов из турагентств и компаний-туроператоров, отвечающих за взаимодействие с клиентами.

Конкурс нацелен на комплексное развитие кадрового резерва и укрепление престижа профессий, связанных с сервисом. По словам организаторов, такие инициативы позволяют системно повышать качество туристического продукта на Камчатке.

"Для развития инфраструктуры гостеприимства критически важно поддерживать высокие стандарты сервиса на всех этапах обслуживания. Проведение подобных соревнований позволяет не только выявить талантливых сотрудников, но и сформировать профессиональное сообщество, ориентированное на качественный рост. Стимулируя интерес к работе в туристическом секторе, регион обеспечивает себе устойчивое развитие и инвестиционную привлекательность. Формирование сильной кадровой базы является фундаментальным шагом для долгосрочного успеха отрасли в наших условиях."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Сроки и регламент подачи заявок

Процесс регистрации участников открыт в течение месяца: подать документы можно в период с 5 апреля по 5 мая включительно. Желающим необходимо своевременно пройти все формальные процедуры для подтверждения статуса и права на участие.

Основная часть испытаний намечена на 15 и 16 мая, когда на базе выставочного центра участники вступят в борьбу за награды. Вся работа по отбору претендентов проходит в тесной связке с представителями отрасли, что гарантирует объективность и экспертный подход к оценке результатов.

Подведение итогов конкурса и официальное оглашение имён победителей по каждой из пяти номинаций назначено на 19 мая. Это событие станет завершающей точкой текущего этапа развития кадрового потенциала в туристической индустрии полуострова.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

