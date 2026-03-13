Береги от стаи, а медведей — от сознательных туристов: в Камчатке начнётся процесс по делу о нападении на туристку

На Камчатке суд рассмотрит дело 42-летнего предпринимателя из Тюмени, организатора тура, где медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова. Инцидент произошел ночью 18 июля в окрестностях Мутновского вулкана. Обвиняемый увел часть группы из лагеря, оставив женщину одну без присмотра. Хищник забрался в палатку, нанес тяжкие травмы: покусал тело и содрал скальп с затылка. Пострадавшую госпитализировали на месте, потом перевезли в московскую клинику. Вечером того дня стрелки ликвидировали медведя в лагере. Дело по статье 238 УК РФ передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Хронология нападения

Туристы разбили лагерь недалеко от Мутновского вулкана. Ночью на 18 июля организатор решил переместить часть группы. Он сам повел людей, бросив 43-летнюю саратовскую женщину в одиночестве. Никого из ответственных за безопасность рядом не осталось.

В темноте медведь потянуло к лагерю — запах еды или просто территория. Биология бурых медведей на Камчатке проста: они активны ночью, когда меньше людей и проще добыть пищу. Хищник прямиком забрался в палатку одинокой туристки. Нападение вышло внезапным и жестоким.

Женщина не успела среагировать. Медведь вломился внутрь, начал кусать. Физика такого столкновения предсказуема: масса зверя в полтонны легко подавляет человека, когти рвут ткани, зубы дробят кости.

"Камчатка — край с высокой плотностью медведей, и туроператоры обязаны знать риски. Оставлять людей без присмотра в таких зонах недопустимо, это прямое нарушение протоколов. Региональные власти усиливают контроль, но бизнесу нужно самообучение и страховка. Инфраструктура лагерей должна включать заборы и датчики, чтобы минимизировать угрозы." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Травмы туристки и судьба медведя

Хищник нанес тяжкий вред здоровью. Покусал тело в нескольких местах, содрал скальп с затылка. Медики сразу оценили повреждения как критические, требующие срочной операции.

Туристку доставили в местную больницу. Потом эвакуировали в столицу для специализированной помощи. Антропология выживания здесь работает: своевременное вмешательство врачей спасло жизнь, несмотря на шок и кровопотерю.

Вечером медведь вернулся в лагерь. Стрелки уже дежурили с оружием. Зверя застрелили на месте, чтобы предотвратить новые атаки.

Уголовное дело в действии

Следственный комитет возбудил дело по 238-й статье УК РФ. Обвинение — услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Предприниматель из Тюмени в 42 года оказался под прицелом закона.

Расследование длилось месяцы. Доказательства собрали железные: показания группы, отсутствие мер предосторожности. Никто не дежурил, лагерь не огорожен, протоколы нарушены.

Материалы передали прокурору. Утвердят обвинительное заключение и направят в суд. Процесс вот-вот начнется, организатору грозит реальный срок.