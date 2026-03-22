Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид с мишенной сопки
© commons.wikimedia.org by Natalia Senatorova is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 2:20

Деньги на ветер: власти Камчатки меняют подход к социальным выплатам ради реальной пользы

В правительстве Камчатского края 21 марта 2026 года подвели итоги масштабной инвентаризации региональных программ социальной поддержки. Власти приняли принципиальное решение отойти от количественного учета выплат и сосредоточиться на оценке их реального влияния на жизнь граждан. Новая методика направлена на устранение дублирования с федеральными мерами и мониторинг кадровых вопросов. Чиновники планируют пересмотреть систему целевых показателей, сделав упор на достижение конкретных социально-экономических результатов.

Отход от формальных показателей

Региональные власти намерены радикально трансформировать систему оценки эффективности социальной политики. Основная критика текущего положения дел связана с тем, что потраченные бюджетные средства не всегда конвертируются в реальное улучшение благополучия жителей.

Теперь объем финансирования не будет считаться главным индикатором успешности программы. В кабинетах правительства подчеркивают: важно отслеживать именно конечный эффект, который ощущает на себе каждый конкретный человек, пользующийся мерами поддержки.

Итоги инвентаризации выплат

Предварительный этап реформы включал аудит существующих социальных выплат и льгот. Специалисты провели инвентаризацию всех действующих механизмов, чтобы навести порядок в разрозненных списках помощи.

Основным достижением этой проверки стало выявление и устранение наслоений, когда региональные меры дублировали уже существующие федеральные программы. Упорядочивание позволило не только сэкономить ресурсы, но и сделать систему более прозрачной для конечного получателя.

Работа по систематизации выплат завершена, что дает властям возможность перейти к следующей стадии — качественному анализу воздействия этих программ на структуру общества. Теперь каждая льгота проходит через фильтр целесообразности.

Цели региональной стратегии

В ближайшей перспективе правительство края сфокусируется на решении специфических социально-экономических задач. Речь идет о борьбе с бедностью, укреплении института семьи и поддержке ключевых отраслей экономики через кадровое обеспечение.

Заместитель председателя правительства Виктория Сивак пояснила, что критерии оценки будут полностью пересмотрены. Вместо формального перечисления действующих мер акцент сместят на анализ того, насколько эффективно эти инструменты решают реальные запросы граждан.

Новый подход предполагает гибкое управление ресурсами в зависимости от того, достигают ли программы своих целей в долгосрочной перспективе. Ожидается, что такая корректировка позволит сделать систему социальной помощи более адресной и результативной для всех жителей Камчатки.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet