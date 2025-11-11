Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

Камчатка столкнулась с мощным снежным циклоном, который обрушился на регион 11 ноября и парализовал привычный ритм жизни. Сильный ветер, снегопады и метель привели к отмене занятий в школах, задержке авиарейсов и осложнению транспортного сообщения.

Школы и аэропорты — под ударом стихии

Синоптики заблаговременно предупредили жителей Камчатского края о надвигающемся циклоне, однако его сила оказалась значительной. В Петропавловске-Камчатском школьные занятия отменены, а предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Аэропорт Елизово вынужден был задержать несколько рейсов, в том числе в Палану, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Никольское, Владивосток, Новосибирск и Москву. По данным авиавластей, метель и низкая видимость не позволяют обеспечить безопасный взлёт и посадку.

На дорогах краевого центра с раннего утра работает 31 единица снегоуборочной техники — автогрейдеры, тракторы и грузовики, обрабатывающие проезжую часть песко-соляной смесью. Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, чтобы избежать аварий и заторов.

Оперативные меры и работа служб

На заседании оперативного штаба под руководством региональных властей главам муниципалитетов поручено усилить контроль за очисткой дорог, расчисткой ливневых систем и своевременным вывозом снега. Управляющим компаниям предписано очищать дворы и подходы к подъездам, а энергетические службы переведены в режим повышенной готовности.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в районах повышенной опасности организованы резервные источники электроснабжения, а движение транспорта в сторону Вилючинского и Начикинского перевалов временно ограничено из-за риска схода лавин.

По данным регионального управления МЧС России, обращений от жителей о необходимости спасательных работ пока не поступало, однако подразделения находятся в полной готовности.

Циклон продержится несколько дней

Штормовое предупреждение в Камчатском крае будет действовать до 13 ноября. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится снегопад, а температура воздуха опустится ниже нуля, что приведёт к образованию наледи на дорогах.

Жителям региона рекомендуется не покидать дома без необходимости, заранее запасаться продуктами и соблюдать осторожность на улице. Несмотря на суровые погодные условия, экстренные службы работают в штатном режиме, обеспечивая жизнедеятельность Камчатки.