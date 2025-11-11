Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Метель
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:37

Белая буря на краю России: Камчатка переживает сильнейший циклон года

На Камчатке действует штормовое предупреждение из-за метели и сильного ветра

Камчатка столкнулась с мощным снежным циклоном, который обрушился на регион 11 ноября и парализовал привычный ритм жизни. Сильный ветер, снегопады и метель привели к отмене занятий в школах, задержке авиарейсов и осложнению транспортного сообщения.

Школы и аэропорты — под ударом стихии

Синоптики заблаговременно предупредили жителей Камчатского края о надвигающемся циклоне, однако его сила оказалась значительной. В Петропавловске-Камчатском школьные занятия отменены, а предприятиям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Аэропорт Елизово вынужден был задержать несколько рейсов, в том числе в Палану, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Никольское, Владивосток, Новосибирск и Москву. По данным авиавластей, метель и низкая видимость не позволяют обеспечить безопасный взлёт и посадку.

На дорогах краевого центра с раннего утра работает 31 единица снегоуборочной техники — автогрейдеры, тракторы и грузовики, обрабатывающие проезжую часть песко-соляной смесью. Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях, чтобы избежать аварий и заторов.

Оперативные меры и работа служб

На заседании оперативного штаба под руководством региональных властей главам муниципалитетов поручено усилить контроль за очисткой дорог, расчисткой ливневых систем и своевременным вывозом снега. Управляющим компаниям предписано очищать дворы и подходы к подъездам, а энергетические службы переведены в режим повышенной готовности.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в районах повышенной опасности организованы резервные источники электроснабжения, а движение транспорта в сторону Вилючинского и Начикинского перевалов временно ограничено из-за риска схода лавин.

По данным регионального управления МЧС России, обращений от жителей о необходимости спасательных работ пока не поступало, однако подразделения находятся в полной готовности.

Циклон продержится несколько дней

Штормовое предупреждение в Камчатском крае будет действовать до 13 ноября. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сохранится снегопад, а температура воздуха опустится ниже нуля, что приведёт к образованию наледи на дорогах.

Жителям региона рекомендуется не покидать дома без необходимости, заранее запасаться продуктами и соблюдать осторожность на улице. Несмотря на суровые погодные условия, экстренные службы работают в штатном режиме, обеспечивая жизнедеятельность Камчатки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Сахалинской области модернизируют судоремонтный завод на Шикотане в рамках импортозамещения 07.11.2025 в 13:59
Остров, который чинит флот: Россия создаёт собственный морской щит на краю страны — новый импульс

На острове Шикотан завершают модернизацию судоремонтного завода, который позволит ремонтировать крупнотоннажные суда без участия иностранных верфей.

Читать полностью » МЧС предупредило о шторме у берегов Камчатки с опасными волнами 07.11.2025 в 12:25
Петропавловск готовится к удару стихии: циклон несёт волны высотой с трёхэтажный дом

На Камчатке ожидается мощный шторм с волнами до 10 метров и ветром до 37 м/с. Спасатели приведены в готовность, а судоходным компаниям рекомендовано усилить меры безопасности.

Читать полностью » Детская книга о героях СВО представлена во Владивостоке школьниками и педагогами — Елена Бронникова 07.11.2025 в 10:25
Герои на страницах детской книги: школьники Владивостока нарисовали подвиг танкистов СВО

Во Владивостоке представили детскую книгу "Один против восьмерых", рассказывающую о подвиге экипажа танка "Алеша". Издание создано по губернаторской программе, а иллюстрации выполнили школьники.

Читать полностью » Запрет абортов создаст угрозу здоровью женщин и рост криминальных процедур — Ольга Макарова 07.11.2025 в 8:25
Мы уже проходили это в 60-е: почему запрет абортов снова грозит волной криминальных вмешательств

Губернатор Приморья предложил частным клиникам отказаться от абортов, однако врачи предупреждают: это приведёт к росту нелегальных вмешательств, осложнений и материнской смертности.

Читать полностью » Правительство Приморья выделило семьдесят два миллиона на сладкие подарки детям 05.11.2025 в 16:14
Шоколад с вкусом моря: в Приморье готовят новогодние подарки для тысяч детей

На новогодние подарки для детей Приморья выделено более 72 миллионов рублей. В наборы войдут 43 сладости, включая шоколадку с ламинарией или морской капустой — символом региона.

Читать полностью » Семьи контрактников СВО в Приморье получат расширенные льготы и компенсации 05.11.2025 в 14:14
Цена долга выросла до 2,5 миллионов: Приморье усилило выплаты участникам спецоперации

В Приморье увеличили выплату контрактникам до 2,5 миллиона рублей и ввели более 35 мер поддержки, включая компенсации, жильё и льготы для семей. После службы военные смогут бесплатно получить новую профессию.

Читать полностью » Фестиваль русской кухни и народных традиций прошёл на площади Хабаровска — Вячеслав Сухин 05.11.2025 в 12:14
Три тонны счастья в одном котле: дальневосточная уха стала главным символом единства

В Хабаровске День народного единства отметили с размахом: на площади Ленина собралось свыше 50 тысяч человек, а главным угощением стала "царская уха" — 13 тысяч порций ароматного блюда разошлись за два часа.

Читать полностью » Жители Хабаровска жалуются на сбои мобильной связи и недоступность банковских сервисов 05.11.2025 в 10:14
Интернет растворился в воздухе: жители Хабаровска ищут Wi-Fi, чтобы оплатить хлеб и бензин

В Хабаровске усилились проблемы со связью и доступом в интернет. Даже ресурсы из "белого списка" работают с перебоями. Жители не могут оплачивать покупки и пользоваться онлайн-сервисами.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Xiaomi обогнала Tesla по продажам электромобилей в Китае — CPCA
Красота и здоровье
Добавила один продукт в вечернее меню — начала худеть и перестала переедать ночью
Культура и шоу-бизнес
Дворец в шоке: появление Гарри и Меган на светской вечеринке вызвало бурю критики
ПФО
МВД: В Мордовии мошенники убедили банковскую сотрудницу украсть 20 миллионов рублей
Спорт и фитнес
Добавила в тренировку одну мелочь — и бег вдруг стал лёгким, будто лечу над землёй
Питомцы
Зоопсихолог Волков: домашних животных часто называют в честь еды и персонажей аниме
ЦФО
В Смоленской области планируют запретить аборты в частных клиниках — заявление губернатора
Туризм
Самолёт не упадёт, но это мешает: пилот объяснил, что происходит, когда вы не включаете режим полёта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet