Серебро в руках, а лед под ногами тает: камчатская корюшка заставляет рыбаков рисковать жизнью

С 30 марта по 3 апреля рыбаки на Камчатке активно осваивали водоемы, несмотря на меняющиеся погодные условия и нестабильный лед. Специалисты подготовили обзор ситуации, основанный на данных профильных площадок и сообщений рыболовов. В центре внимания остается сезон корюшки, правила вылова которой требуют строгого соблюдения норм и уточнения сроков весеннего запрета. Актуальные данные по регионам позволяют оценить перспективность выбранных мест для любительского лова.

Правила и ограничения сезона

Любительский лов корюшки на Камчатке разрешен в большинстве внутренних водоемов за пределами промышленных участков. Каждый законопослушный рыбак может добыть до 200 экземпляров в сутки, используя строго одну поплавочную или донную удочку строго с берега. Сети, остроги и любые электротехнические средства добычи рыбы категорически запрещены законом.

Важно учитывать, что наступление апреля знаменует начало периода нереста, когда ловля может быть ограничена. Исключением для рыбалки остаются нерестилища в озерах Нерпичье и Калагирь, где вылов корюшки под запретом.

"Весенний период требует от рыбаков особой ответственности при планировании выездов. Ключевым приоритетом остается безопасность, так как состояние ледового покрытия стремительно меняется из-за температурных колебаний. Помимо соблюдения суточных норм вылова, важно проверять актуальные запреты на конкретных участках, которые ежегодно определяются комиссией исходя из экологической ситуации. Только бережное отношение к биоресурсам позволит сохранить популяцию рыбы для будущих сезонов". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Южные районы и Авачинский залив

В окрестностях Петропавловска-Камчатского и Елизовского района рыбалка осложнена из-за рыхлого льда и шуги на реках. На Аваче голец клюет нестабильно: рыбаки отмечают как полное отсутствие клева, так и локальные удачные выходы. В районе "Кривуна" лед еще позволяет встать с удочкой, однако выше по течению движение льда делает нахождение у воды рискованным.

Бухта Ягодная превратилась в популярное место для лова мойвы, компанию которой составляют камбала и крупный зубарь. Это направление остается наиболее востребованным для местных любителей в текущем сезоне. В "Кислой яме" бухты Моховая продолжается стабильный клев корюшки, хотя потепление требует от рыбаков предельной осторожности при выходе на ледовое покрытие.

Западное побережье и северные территории

На западном побережье, в районе поселка Октябрьский, продолжается сезон корюшки, сопровождающийся редкими поимками мелкого гольца в верховьях реки Большой. Рыбакам приходится активно перемещаться по водоему, чтобы обнаружить уловистые точки. В реке Кихчик сейчас наблюдается активность хариуса, а также сохраняются реальные шансы на поимку трофейного гольца благодаря небольшой глубине русла.

Северные районы полуострова радуют стабильным уловом наваги, камбалы и корюшки. В то же время на реках Палана и Тигиль открытые участки воды позволяют использовать спиннинги и нахлыстовые снасти для охоты на микижу и гольца. На озере Двухъюрточное ледовая рыбалка продолжается: здесь по-прежнему попадаются крупные особи гольца весом до 4 килограммов.