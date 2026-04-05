Запечённая корюшка
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 2:32

Серебро в руках, а лед под ногами тает: камчатская корюшка заставляет рыбаков рисковать жизнью

С 30 марта по 3 апреля рыбаки на Камчатке активно осваивали водоемы, несмотря на меняющиеся погодные условия и нестабильный лед. Специалисты подготовили обзор ситуации, основанный на данных профильных площадок и сообщений рыболовов. В центре внимания остается сезон корюшки, правила вылова которой требуют строгого соблюдения норм и уточнения сроков весеннего запрета. Актуальные данные по регионам позволяют оценить перспективность выбранных мест для любительского лова.

Правила и ограничения сезона

Любительский лов корюшки на Камчатке разрешен в большинстве внутренних водоемов за пределами промышленных участков. Каждый законопослушный рыбак может добыть до 200 экземпляров в сутки, используя строго одну поплавочную или донную удочку строго с берега. Сети, остроги и любые электротехнические средства добычи рыбы категорически запрещены законом.

Важно учитывать, что наступление апреля знаменует начало периода нереста, когда ловля может быть ограничена. Исключением для рыбалки остаются нерестилища в озерах Нерпичье и Калагирь, где вылов корюшки под запретом.

"Весенний период требует от рыбаков особой ответственности при планировании выездов. Ключевым приоритетом остается безопасность, так как состояние ледового покрытия стремительно меняется из-за температурных колебаний. Помимо соблюдения суточных норм вылова, важно проверять актуальные запреты на конкретных участках, которые ежегодно определяются комиссией исходя из экологической ситуации. Только бережное отношение к биоресурсам позволит сохранить популяцию рыбы для будущих сезонов".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Южные районы и Авачинский залив

В окрестностях Петропавловска-Камчатского и Елизовского района рыбалка осложнена из-за рыхлого льда и шуги на реках. На Аваче голец клюет нестабильно: рыбаки отмечают как полное отсутствие клева, так и локальные удачные выходы. В районе "Кривуна" лед еще позволяет встать с удочкой, однако выше по течению движение льда делает нахождение у воды рискованным.

Бухта Ягодная превратилась в популярное место для лова мойвы, компанию которой составляют камбала и крупный зубарь. Это направление остается наиболее востребованным для местных любителей в текущем сезоне. В "Кислой яме" бухты Моховая продолжается стабильный клев корюшки, хотя потепление требует от рыбаков предельной осторожности при выходе на ледовое покрытие.

Западное побережье и северные территории

На западном побережье, в районе поселка Октябрьский, продолжается сезон корюшки, сопровождающийся редкими поимками мелкого гольца в верховьях реки Большой. Рыбакам приходится активно перемещаться по водоему, чтобы обнаружить уловистые точки. В реке Кихчик сейчас наблюдается активность хариуса, а также сохраняются реальные шансы на поимку трофейного гольца благодаря небольшой глубине русла.

Северные районы полуострова радуют стабильным уловом наваги, камбалы и корюшки. В то же время на реках Палана и Тигиль открытые участки воды позволяют использовать спиннинги и нахлыстовые снасти для охоты на микижу и гольца. На озере Двухъюрточное ледовая рыбалка продолжается: здесь по-прежнему попадаются крупные особи гольца весом до 4 килограммов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Уехать, чтобы исчезнуть: Якутия стала местом долгого погружения в суровую атмосферу 04.04.2026 в 2:31

Российские путешественники стремительно меняют свои привычки, отдавая предпочтение длительному погружению в атмосферу регионов вместо коротких поездок.

Читать полностью » Северное небо меняет ритм: в расписание полётов над Якутией внесли масштабные правки 04.04.2026 в 2:29

В крупнейшем северном регионе страны вводятся масштабные изменения в график движения воздушных судов, которые затронут связь с самыми труднодоступными точками.

Читать полностью » Тело просит движения, а дух не знает преград: тысячи людей в Якутии бросили вызов своим ограничениям 04.04.2026 в 2:26

В северном регионе создали уникальную систему вовлечения жителей в активную жизнь, предложив особые условия для тренировок и солидную поддержку для наставников.

Читать полностью » Космическое око на краю земли: Сахалин готовится принять сигналы от новых орбитальных станций 04.04.2026 в 2:24

На Сахалине завершается создание стратегически важного объекта для управления ракетами, несмотря на серьезные претензии властей к темпам работы организаций.

Читать полностью » Командор штурмует старый Владивосток: девелоперская стройка изменит облик пешеходной зоны навсегда 04.04.2026 в 2:21

В центре столицы Приморья планируется масштабный демонтаж строения с вековой историей ради возведения современного гостиничного комплекса на оживленном участке.

Читать полностью » Кошелёк водителя вздохнул с облегчением: страховка на Камчатке внезапно сбросила лишний вес 04.04.2026 в 1:49

Жители полуострова столкнулись с неожиданным изменением стоимости обязательных услуг для автомобилистов, которое выбивается из общего ряда привычных трат.

Читать полностью » Кошелёк станет пухлее: работающим родителям Сахалина готовят новый способ пополнения бюджета 04.04.2026 в 1:48

Жители Сахалина смогут вернуть значительную часть средств из регионального бюджета через новую систему льгот, если их официальный заработок вписывается в рамки.

Читать полностью » Город стряхивает зимнюю спячку: как Владивосток меняется до неузнаваемости с приходом апреля 04.04.2026 в 1:47

В городе начался масштабный двухмесячник чистоты, который затронет любимые места отдыха горожан и изменит облик привычных скверов и набережных.

Читать полностью »

