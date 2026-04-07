Глубинка больше не просит милостыню: доходы в малых поселениях Камчатки совершили мощный рывок

Камчатский край занял 17-ю строчку в общероссийском рейтинге уровня доходов населения в малых и средних населенных пунктах по итогам 2025 года. Среднемесячная заработная плата жителей провинции в регионе достигла 132,6 тысячи рублей после вычета налоговых платежей. Данные исследования РИА Новости свидетельствуют о том, что показатель покупательной способности в отдаленных территориях полуострова составил 3,5 фиксированного набора товаров и услуг. За отчетный период уровень заработка в камчатской провинции продемонстрировал рост на 17 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Экономические показатели региона

Методика расчета рейтинга опирается на соотношение денежных поступлений граждан к стоимости типового потребительского набора. На Камчатке этот коэффициент достиг 3,5 единиц, что отражает реальный объем товаров и услуг, доступных рядовому жителю малого населенного пункта. Важно, что данные учитывают исключительно муниципальную статистику, исключая доходы жителей региональных центров.

Анализ также показал, что заработные платы в глубинке Камчатского края практически достигли уровня столицы региона. Показатель составил 91,8 процента от среднего заработка в крупнейших городах субъекта. Подобное сближение доходов свидетельствует о выравнивании экономической ситуации внутри отдельных территорий.

Увеличение выплат на 17 процентов за один календарный год стало существенным драйвером для местной экономики. Стабильный рост доходов в секторе малых поселений позволяет местным жителям поддерживать уровень потребления даже при учетом специфики северного ценообразования.

Позиции в общероссийском зачете

Лидирующие позиции в списке по-прежнему занимают северные регионы с высокой концентрацией добывающих отраслей промышленности. Первое место удерживает Ненецкий автономный округ, где среднемесячный доход позволяет приобрести 5,56 набора товаров и услуг при зарплате 151 тысяча рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область замыкают тройку лидеров с показателями 5,46 набора и зарплатами, превышающими 150 тысяч рублей.

Значимым результатом 2025 года стало расширение списка регионов-стотысячников по уровню зарплат в провинции. Если в 2024 году преодолеть планку в 100 тысяч рублей удалось лишь восьми субъектам, то уже через год их число выросло до двенадцати. Нынешнее 17-е место Камчатки показывает уверенное присутствие региона в верхней части списка.

"Подобная динамика отражает качественные изменения в региональной структуре занятости, где малые населенные пункты постепенно перестают быть аутсайдерами. Увеличение доходов в провинции до ста тысяч рублей и выше свидетельствует о развитии производственной базы вне крупных агломераций. Рост зарплат на Камчатке, превышающий общероссийские показатели, говорит о востребованности кадров в северных широтах. Для муниципалитетов это означает укрепление налоговой базы и потенциал для улучшения социальной инфраструктуры на местах. Стабильность этих доходов становится важным инструментом удержания квалифицированных специалистов в регионах" Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Тренды роста доходов в провинции

Статистика указывает на опережающие темпы роста зарплат в малых городах по сравнению с административными центрами субъектов. Медианный прирост доходов в провинциальных населенных пунктах по всей стране составил 14,5 процента. Это превышает средний общефедеральный показатель, который зафиксирован на отметке 13,5 процента.

Сокращение разрыва между доходами жителей малых городов и мегаполисов до 12 процентов указывает на снижение экономического неравенства. Специалисты связывают такую тенденцию с активным развитием локальных производств и потребностью в рабочей силе в удаленных от центров территориях. Положительная динамика 2025 года подтверждает перераспределение ресурсов в пользу провинциальных населенных пунктов.