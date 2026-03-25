Белые халаты у проходной: на предприятиях Камчатки запустили необычный формат обследования

Жители Камчатского края получили возможность пройти бесплатную диспансеризацию без посещения поликлиник. Центр общественного здоровья и медицинской профилактики начал выездные обследования для трудовых коллективов региона. Мобильные медицинские комплексы прибывают непосредственно на площадки предприятий для проведения осмотров сотрудников. Мероприятия организованы в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Оснащение и специфика выездных модулей

Мобильные медицинские пункты укомплектованы оборудованием, соответствующим современным стандартам диагностической помощи. Технические возможности данных автофургонов позволяют специалистам выполнять полный цикл первичного скрининга прямо на рабочем месте.

В перечень доступных услуг входят стандартные лабораторные анализы и специфические виды обследований. Особое внимание медики уделяют раннему выявлению злокачественных новообразований, проводя профильный скрининг для женского и мужского населения.

Организация такой работы сокращает временные затраты сотрудников и снижает нагрузку на амбулаторное звено системы здравоохранения региона. Использование мобильных технологий делает профилактическую медицину доступнее даже для удаленных производственных объектов.

Маршруты и график работы специалистов

Программа выездов на весенний период охватывает широкий спектр организаций, включая учреждения образования и профильные министерства. В ближайшие два месяца медики посетят управляющие компании, сорок третью школу, а также министерства сельского, лесного и охотничьего хозяйства Камчатки.

Помимо новых адресов, в графике специалистов значится ряд постоянных партнеров, с которыми ведется многолетнее сотрудничество. Речь идет о профилактических осмотрах в коллективах энергетических и агропромышленных компаний, таких как "Камчатскэнерго", "Молокозавод Петропавловский", ЮЭСК и "Агротек".

"Выездная форма работы позволяет охватить диспансеризацией те категории граждан, которые в силу загруженности на производстве редко находят время для визита в поликлинику. Акцент на раннюю диагностику онкологических заболеваний остается приоритетной задачей для системы здравоохранения региона. Сотрудничество с крупными предприятиями помогает сформировать культуру ответственного отношения к собственному самочувствию. Регулярность таких осмотров в рамках долгосрочных контрактов доказывает востребованность подобных форматов среди трудового населения края". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Порядок подачи заявок для организаций

Реализация проекта базируется на заявительном принципе, инициируемом руководством местных предприятий и организаций. Формирование выездных бригад происходит по мере поступления обращений от работодателей, стремящихся укрепить здоровье своего кадрового состава.

Процесс согласования выезда максимально упрощен для удобства хозяйствующих субъектов. Ответственные лица могут оформить заявку на проведение медицинского осмотра на территории своей компании, позвонив на единый номер 122.

Профилактические мероприятия призваны обеспечить доступность качественной медицинской помощи для работающих жителей полуострова. Своевременный скрининг способствует долгосрочному поддержанию здоровья и активного образа жизни граждан.