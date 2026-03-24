Медицинское обследование
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 1:06

Бумажная волокита уходит в прошлое: врачи Камчатки переходят на автоматический мониторинг

На Камчатке внедрили цифровую систему для мониторинга здоровья пациентов, разработанную страховой компанией "СОГАЗ-Мед". Программный комплекс предназначен для оптимизации работы главных врачей поликлиник и краевого Министерства здравоохранения. Инструмент автоматизирует контроль за диспансеризацией, лечением хронических заболеваний и этапами онкологической диагностики. Ранее сбор подобных данных требовал ручного труда, что приводило к задержкам в получении отчетности. Разработчики передают решение ведомству на безвозмездной основе после получения золотой медали на профильном общероссийском конкурсе.

Автоматизация контроля и мониторинга

Основная задача новой системы заключается в переводе управления медицинскими процессами из плоскости ручных реестров в формат реального времени. Ранее административному персоналу приходилось тратить значительное количество времени на формирование сводок, что неизбежно вело к устареванию информации. Теперь отчетность представлена в наглядном виде графиков, позволяющих мгновенно оценить ситуацию в любом лечебном учреждении края.

Система функционирует на двух уровнях, различающихся по глубине погружения в данные. Министерство здравоохранения региона получает доступ к масштабной картине эпидемиологической обстановки и охвата населения медицинскими услугами. Главные врачи поликлиник, в свою очередь, используют цифрового помощника как оперативный инструмент для ежедневного распределения нагрузки внутри своего учреждения.

Важнейшей функцией платформы является превентивное уведомление. Программа самостоятельно подает сигнал, если конкретный пациент выпадает из графика плановых осмотров или долгосрочного наблюдения, что позволяет исправить ситуацию до возникновения критических рисков для здоровья человека.

Преимущества для пациентов и врачей

Для жителей региона ключевым изменением станет снижение вероятности того, что они будут пропущены системой здравоохранения. Программное обеспечение автоматически отслеживает корректность прохождения диспансеризации и строгость соблюдения протоколов лечения для людей, состоящих на учете с хроническими диагнозами.

Особое внимание уделено диагностике онкологических заболеваний, где своевременность каждого этапа обследования напрямую влияет на прогноз выздоровления. Система исключает человеческий фактор, при котором назначение или процедура могли быть забыты в текучке будней. Она выступает персональным ассистентом, напоминающим о необходимых действиях ответственным сотрудникам поликлиник.

"Внедрение автоматизированных систем в управление медицинскими процессами позволяет существенно повысить качество обслуживания населения. Фокус смещается с количественных показателей отчетности на реальные лечебные результаты и долгосрочное отслеживание состояния здоровья конкретного человека. Это необходимый этап цифровизации, который делает медицинскую помощь прозрачной и предсказуемой для всех участников системы. В перспективе такие решения значительно упрощают работу первичного звена здравоохранения на муниципальном уровне".

Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Технологические решения и экспертная оценка

Техническая составляющая проекта опирается на передовые методы анализа больших данных и самообучающиеся алгоритмы, имитирующие работу искусственного интеллекта. Именно этот подход позволил разработчикам создать гибкую среду, способную адаптироваться под запросы региональной медицины. Инновационность продукта получила признание на национальном уровне, что подтверждается призовым местом на всероссийском отраслевом конкурсе.

Министерство здравоохранения Камчатского края планирует использовать данный инструмент в качестве полноценного рабочего дополнения к имеющимся ресурсам. Бесплатная передача прав на использование подтверждает заинтересованность страхового сектора в повышении эффективности системы государственного здравоохранения. В ближайшее время специалистам предстоит этап интеграции решения в существующие локальные сети поликлиник.

В краевом Минздраве отмечают, что текущие изменения направлены на глубокую трансформацию подхода к наблюдению за гражданами. Основной акцент делается на результатах, выраженных в улучшении здоровья населения, а не только на формальных отметках о прохождении медицинских осмотров каждым жителем штата поликлиники.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам регионального управления Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

