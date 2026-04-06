Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Квантовая телепортация
© NewsInfo.Ru by Ирина Соколова is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 10:12

Связь, которая не оборвется: резервный канал с Магаданом решит главную проблему полуострова

В Камчатском крае на 2026 год запланировано строительство волоконно-оптических линий связи общей протяженностью около 350 километров. Современный высокоскоростной интернет придет в северные поселки Хаилино, Таловку, Каменское и Манилы, охватив труднодоступные территории Олюторского и Пенжинского районов. Проект реализуется в рамках комплексной программы по цифровизации региона, которая уже позволила подключить к сети тысячи домохозяйств. Работы ведутся с опережением установленных сроков, параллельно власти ведут консультации по созданию резервного канала связи через Магаданскую область.

Масштабирование цифровой инфраструктуры

Развитие оптоволоконной сети на Камчатке стало приоритетным направлением для повышения уровня жизни в северных районах. С начала активной фазы проекта в 2022 году строители проложили более 1 300 километров магистральных линий. На текущий момент доступ к широкополосному интернету получили около 3,5 тысячи абонентов, среди которых подавляющее большинство — это частные домохозяйства.

В текущем году фокус внимания смещен на подключение отдаленных поселков Пенжинского района. Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что при благоприятных погодных условиях основные работы должны завершиться до конца 2026 года. Контроль за взаимодействием между подрядчиками и профильными ведомствами остается на жестком управленческом уровне.

"Строительство коммуникаций в северных широтах требует не только инженерной точности, но и оперативного управления территорией. Прокладка новых линий связи — это фундамент для социально-экономического развития удаленных поселков, который меняет качество доступа к госуслугам и образовательным сервисам. Мы видим, как планомерная работа по расширению охвата сети меняет облик логистики и взаимодействия с населением даже в самых суровых климатических условиях", — отметил управленец муниципального уровня и эксперт по вопросам развития территорий Андрей Власов

Обеспечение отказоустойчивости сети

Стратегической задачей для Камчатского края остается возведение резервного канала связи, который соединит регион с Магаданской областью. В настоящий момент единственная линия подвержена рискам повреждений, что ставит под угрозу стабильность цифровой среды всего полуострова. Закольцовка сети рассматривается властями как критически важный фактор безопасности.

Переговоры о параметрах реализации этого проекта ведутся совместно с федеральными структурами и операторами связи. Определение источников финансирования и проектирование новой магистрали станут центральными задачами 2026 года. В конечном итоге это создаст дублирующую инфраструктуру, способную предотвратить коллапс связи в случае аварий на основном участке.

Технологические решения для удаленных территорий

Параллельно с прокладкой основных линий в регионе развивают распределительные сети, позволяющие подключать конкретные социальные объекты, предприятия и жилые дома. Приход оптоволокна неизбежно влечет за собой модернизацию мобильной инфраструктуры: вместе с проводным интернетом в посёлках расширяется покрытие стандарта 4G.

Для населенных пунктов, географическое положение которых делает прокладку оптоволокна невозможной или чрезмерно затратной, рассматриваются иные варианты. Власти региона планируют тестирование современных технологий спутниковой связи. Это позволит обеспечить связностью самые изолированные поселения, где альтернативные способы передачи данных технически ограничены.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet