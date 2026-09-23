Правительство Камчатки проинформировало о запуске систем теплоснабжения в крае

Камчатка начала отопительный сезон практически во всех населённых пунктах. Тепло подали в большинство территорий, за исключением посёлка Вулканный в Елизовском округе, об этом проинформировало правительство региона.

Подготовка к отопительному сезону

Несмотря на общемасштабный запуск, котельная в посёлке Вулканный пока не работает. Заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш сообщил, что её готовность почти достигнута, и отопление в этом посёлке начнётся на этой неделе. Важно завершить оформление паспортов готовности для всей длины региона в установленные сроки.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил: "Отопительный сезон должен стартовать не только формально, важно обеспечить надёжность систем и соответствие всем нормативам Ростехнадзора". Акцент сделан на взаимодействии с управляющими компаниями по проблемным адресам для ускорения получения паспортов готовности и доставки тепла в дома.

Работа систем теплоснабжения

В Петропавловске-Камчатском все объекты теплоснабжения успешно запущены, ресурс подается во все многоквартирные дома. Жители региона сообщают о незначительных сигналах о проблемах, которые в настоящее время устраняют аварийные службы вместе с управляющими компаниями. В Елизовском округе проблем с теплоснабжением нет, остаются только вопросы с запуском котельной в Вулканном.

В Вилючинске также установлены нормальные условия работы систем теплоснабжения, проблемы с отдельными стояками и радиаторами решаются совместно с обслуживающими организациями. Эти меры помогут жителям региона чувствовать себя комфортно в предстоящий зимний период.

Подготовка к зимним условиям

Губернатор подтвердил, что повышенное внимание должно быть уделено готовности к возможным нештатным ситуациям зимой. В октябре запланированы противоаварийные тренировки с участием коммунальных служб и ресурсоснабжающих предприятий, что позволит подготовиться к различным ситуациям и оперативно на них реагировать.

"Эффективное взаимодействие всех служб и управляющих компаний — это основа для обеспечения устойчивости теплоснабжения в зимний период. Безопасность и комфорт жителей стоит на первом месте, поэтому необходимо заранее подготовиться к любым неожиданностям", — подчеркнула Светлана Кузнецова, эксперт по вопросам инфраструктуры и городской теплоте. Эксперт в области инфраструктуры Светлана Кузнецова

Проверено экспертом: заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш

Ответы на популярные вопросы Когда начнёт работать котельная в Вулканном? Она будет запущена на этой неделе, тепло подойдет к дому уже в ближайшее время. Как проходит отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском? Все объекты теплоснабжения работают в нормальном режиме, тепло подаётся во все многоквартирные дома. Что будет сделано для предотвращения аварий в зимний период? Запланированы противоаварийные тренировки с участием коммунальных служб для подготовки к зимним условиям. Специальные меры для населения предусмотрены? Губернатор акцентировал внимание на гарантии надежности теплоснабжения и взаимодействии с управляющими компаниями.

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