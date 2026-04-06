В Краевой научной библиотеке имени Крашенинникова в Петропавловске-Камчатском состоялся "День здоровья", ориентированный на поддержку пожилых жителей региона. Организатором профилактического события выступило камчатское отделение партии "Единая Россия". В рамках акции пенсионеры прошли комплексную диспансеризацию, включая экспресс-анализы и скрининги здоровья в выездном формате. Встреча стала частью системной программы, направленной на стимулирование активного долголетия и вовлечение горожан серебряного возраста в социальную повестку.

Профилактика и доступность медицины

Основную медицинскую нагрузку взял на себя проект "Здоровое будущее", обеспечив возможность проверки жизненно важных показателей на одной площадке. Участники мероприятия смогли измерить артериальное давление, сдать кровь на анализ и пройти обследование у профильных специалистов. Врач-эпидемиолог Александр Богданов отметил, что список диагностических процедур включил проведение электрокардиографии, проверку зрения и оценку остроты слуха.

Посетители мероприятия крайне положительно отозвались о формате выездной диспансеризации. Рамзия Гарафутдинова, одна из участниц акции, поделилась мнением, что возможность пройти все обследования в библиотеке существенно экономит время и силы, которые обычно затрачиваются на визиты в поликлиники.

Интеграция медицинской помощи в культурное пространство региона позволяет не только следить за состоянием здоровья, но и снимает психологический барьер перед регулярными осмотрами. Для организаторов приоритетом является доступность профилактики, особенно в условиях плотного графика жизни старшего поколения.

Стандарты активного долголетия

Владимир Агеев, координирующий партийный проект "Старшее поколение", подчеркнул, что подобные встречи стали для краевой библиотеки ежегодной традицией, которая продолжается уже третий год. Прямая коммуникация государства и граждан старшего возраста позволяет эффективно реализовывать задачи по увеличению периода активной жизни.

"Партия "Единая Россия" провела очень интересное мероприятие "День здоровья. Золотые правила серебряного возраста". Это день профилактических мероприятий, который проводится в Камчатской краевой научной библиотеке имени Крашенинникова уже третий год. Сюда приглашаются представители старшего поколения, где они могут пройти различные профилактические медицинские мероприятия. Прямой обязанностью государства сегодня становится создание условий, при которых рост средней продолжительности жизни будет неразрывно связан с высоким качеством жизни и активным долголетием". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Работа по поддержке граждан серебряного возраста не ограничивается разовыми акциями. Системный подход предполагает создание среды, где пенсионеры чувствуют свою востребованность и участие в жизни общества.

Общественная активность и волонтёрство

Помимо медицинских консультаций, площадка стала центром притяжения для волонтёрских инициатив. Пенсионеры активно участвуют в создании необходимых вещей для бойцов, участвующих в специальной военной операции: занимаются вязанием теплых носков, подготовкой сухих суповых наборов и плетением маскировочных сетей.

Для развития межпоколенческих связей на мероприятии также проходят обучающие мастер-классы, где молодежь перенимает навыки декоративно-прикладного искусства у опытных мастеров. Такой обмен опытом критически важен для сохранения культурных традиций внутри камчатского сообщества.

Проект "Старшее поколение" в Камчатском крае продолжает реализовывать курс на вовлечение пожилых людей в общественные процессы. Комплексное сочетание заботы о здоровье и полезной нагрузки позволяет трансформировать пенсионный возраст в период самореализации.