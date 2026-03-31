Заправочный пистолет в баке
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 8:20

Дорогое удовольствие: один заправленный бак на Камчатке бьет рекорды стоимости по всей стране

Камчатский край по итогам зимнего периода 2026 года вышел на первое место в списке российских регионов с самыми высокими ценами на топливо. Согласно данным исследования агентства "ПромРейтинг", опубликованным 30 марта, стоимость литра бензина на полуострове достигла 83,42 рубля. За последние месяцы регион поднялся на две позиции, сместив предыдущих лидеров антирейтинга. Ситуация контрастирует с динамикой в других субъектах страны, где фиксируется плавное снижение стоимости нефтепродуктов.

Ценовое лидерство Камчатки

Камчатка на протяжении долгого времени удерживает позиции в топ-10 субъектов с наиболее дорогостоящим автомобильным горючим. Если летом 2025 года край занимал третью строчку после Якутии и Сахалинской области, то начало 2026 года принесло смену лидера в этом антирейтинге. Покупательная способность автовладельцев в регионе сталкивается с серьезной нагрузкой из-за цен, демонстрирующих устойчивый рост в зимние месяцы.

Статистика подтверждает, что текущая стоимость литра бензина на Камчатке — 83,42 рубля — стала самой высокой по стране. Ближайшими преследователями региона стали Сахалинская область с ценой 80,53 рубля и Магаданская область, где литр обходится в 80,50 рубля. Список регионов с критически высокими ценниками дополняют Якутия и Чукотский автономный округ.

Подобная динамика отражает специфику логистических цепочек Дальнего Востока, где доставка топлива требует значительных затрат. Инфраструктурные особенности территорий напрямую коррелируют с финальными цифрами, которые видит рядовой потребитель на автозаправочных станциях. Проблематика регионального управления в таких условиях требует комплексного подхода к вопросам поставок.

"Ценообразование на удаленных территориях всегда сопряжено с высокой долей транспортных издержек в финальной стоимости продукта. Сейчас мы видим, как логистические сложности в зимний период напрямую отразились на кошельках местных автовладельцев. Безусловно, региональным властям и профильным ведомствам необходимо искать инструменты для стабилизации ситуации. Разрыв в ценах между центром и отдаленными округами — это вопрос не только экономики, но и социальной устойчивости территорий".

Эксперт по вопросам развития регионов Дмитрий Корнилов

Российский контекст и локальные тренды

В среднем по стране топливный рынок демонстрирует совершенно иные показатели, чем на Камчатке. Усредненная стоимость бензина марки АИ-92 составляет 62,48 рубля, а АИ-95 — 67,91 рубля за литр. Высокооктановый бензин АИ-98 и выше оценивается в среднем в 91,65 рубля, тогда как дизельное топливо держится на отметке 77,34 рубля.

Интересно, что общая картина по стране не является однородной, что подтверждают данные "ПромРейтинга". Аналитики зафиксировали снижение стоимости бензина сразу в десяти субъектах Российской Федерации. Такая тенденция свидетельствует об использовании внутренних резервов региональных рынков для сглаживания цен.

Наиболее активное снижение цен произошло в Чеченской Республике, где стоимость топлива уменьшилась на 3,1%. Также положительная динамика наблюдалась на Ямале, где снижение составило 2,2%. Подобные примеры доказывают, что рыночные механизмы в отдельных локациях могут эффективно противостоять инфляционному росту.

Разрыв между регионами

География цен на топливо показывает существенный разрыв между наиболее дорогими и самыми дешевыми точками на карте России. Если на Камчатке автовладельцы платят рекордные суммы, то в центральной части и отдельных регионах Сибири ситуация выглядит гораздо мягче. Доступность ресурсов напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам и развитости инфраструктуры.

Самый доступный бензин сегодня можно приобрести в Курганской области, где литр стоит 61,02 рубля. Следом за ней идут Томская область с показателем 61,99 рубля и Алтайский край, предлагающий топливо по 62,09 рубля. Эти цифры подчеркивают разницу в ценовом диапазоне между разными частями страны, превышающую зачастую 20 рублей за литр.

Данный мониторинг дает четкое понимание того, как распределяется финансовая нагрузка на потребителей в разных климатических и географических зонах. Специалисты продолжают наблюдать за рыночной конъюнктурой, чтобы фиксировать изменения в ближайшие месяцы. Стабильность цен остается одним из важнейших факторов для обеспечения жизнедеятельности регионов.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

