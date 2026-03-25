Золотая скорлупа Камчатки: фабрика вышла на рекордные обороты ради стабильности цен

Жители Камчатского края полностью обеспечены местной продукцией птицеводства в преддверии праздника Пасхи. Крупнейшая в регионе птицефабрика "Пионерское" наладила устойчивое производство, выйдя на показатель 213 тысяч яиц в сутки. Текущее поголовье несушек на предприятии насчитывает 245 тысяч особей, что позволяет закрывать потребности внутреннего рынка и социальных учреждений полуострова. Стабильная работа завода стала возможной после системного обновления мощностей, реализованного при поддержке краевого бюджета.

Масштабы производства и планы на будущее

На заседании аграрного комитета Законодательного собрания Камчатки генеральный директор "Пионерского" Павел Бочковой представил доклад об операционной деятельности площадки за 2025 год. Достигнутые объемы выпуска позволяют стабильно поставлять продовольствие практически в 150 социальных объектов региона. Динамика выхода на проектную мощность подтверждает, что дефицита яиц на прилавках не предвидится.

Стратегия развития бизнеса на 2026 год предполагает увеличение валового сбора продукции до 65 миллионов штук. Подобные планы требуют от руководства компании не только поддержания здоровья поголовья, но и высокой интенсивности технологических процессов. Увеличение выпуска направлено прежде всего на укрепление продовольственной безопасности Камчатки.

"Для регионального развития крайне важно наличие собственной базы производства базовых продуктов питания. Когда локальный производитель достигает нужных объемов, это исключает зависимость от дорогостоящей логистики с материка. Стабильная работа таких предприятий, как "Пионерское", формирует фундамент для устойчивой социально-экономической обстановки в муниципальных образованиях". Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Восстановление после биологических угроз

Стабилизация ситуации на фабрике стала результатом масштабной перестройки работы предприятия. В октябре 2024 года компания столкнулась с тяжелым кризисом, когда из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц пришлось полностью ликвидировать всё поголовье. Это событие поставило под вопрос будущее одного из старейших производств региона.

Возрождение площадки потребовало значительного участия со стороны краевых властей. Бюджетные средства были направлены на целевую компенсацию затрат на комбикорма и покрытие расходов, связанных с капитальной модернизацией цехов. Именно государственная поддержка позволила оперативно закупить новое стадо и восстановить производственные цепочки.

Инвестиции в безопасность и инфраструктуру

Сегодня на объектах "Пионерского" внедрены строгие протоколы биологической защиты, включая системы тотального видеонаблюдения и специализированные дезбарьеры для проходящего спецтранспорта. Эти меры исключают повторение техногенных инцидентов и гарантируют санитарную чистоту конечного продукта. В апреле 2026 года производственная база расширится за счет ввода в эксплуатацию очередного птичника, рассчитанного на 39 тысяч мест.

Депутатский корпус согласовал дальнейшие шаги по развитию инженерных сетей завода. План модернизации включает переход на газификацию котельных, установку современных систем бесперебойного энергоснабжения и общую автоматизацию контроля за климатом в помещениях. Инвентаризация инфраструктуры позволит снизить себестоимость производства при сохранении доступных цен для конечного потребителя.