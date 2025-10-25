Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Горы рядом с Петропавловском-Камчатским
Горы рядом с Петропавловском-Камчатским
© Flickr by kuhnmi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:10

Камчатку потрясло: толчки зафиксированы в 400 км от Петропавловска

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 с эпицентром на глубине 22 км

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Это произошло 25 октября. По данным учёных, подземные толчки были зарегистрированы примерно в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине более 22 километров.

Информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала. Сейсмологи продолжают наблюдения, чтобы уточнить параметры землетрясения и его возможные последствия для прибрежных районов полуострова.

