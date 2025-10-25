Камчатку потрясло: толчки зафиксированы в 400 км от Петропавловска

На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Это произошло 25 октября. По данным учёных, подземные толчки были зарегистрированы примерно в 400 километрах от Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился на глубине более 22 километров.

Информация о разрушениях или пострадавших пока не поступала. Сейсмологи продолжают наблюдения, чтобы уточнить параметры землетрясения и его возможные последствия для прибрежных районов полуострова.