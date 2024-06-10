Камбоджа не собирается участвовать в международной встрече глав правительств по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на ней России. О решении государства в Юго-Восточной Азии со ссылкой на дипломатические источники сообщает камбоджийская газета Khmer Times.

Камбоджийский политик и государственный деятель, премьер-министр государства 28 лет, председатель правящей Народной партии Камбоджи Хун Сен считает, что у страны есть все права, чтобы отказаться от участия в саммите, который произойдёт в государстве в Западной Европе — Швейцарии. Он объяснил, что другие страны так же имеют эту возможность отказаться и должны принять выбор самостоятельно, поедут ли они на переговоры или нет.

Мирная конференция по Украине запланирована в Бюргенштоке. На мероприятие созывалось свыше 160 государств. Однако Россия стала для списка приглашённых исключением. Власти страны, в которой будут проходить переговоры, описали эту встречу как мирное обсуждение проблемы.

На днях от участия в саммите по Украине отказались ещё две страны. Ответило отказом государство в юго-западной части Северной Америки — Мексика. Также решили и в государстве в Центральной Америке — Никарагуа. Мексика поступила так же, как и Камбоджа, ведь отказалась по причине отсутствия Российской Федерации. В Никарагуа же высказались, что ближайшие переговоры направлены не на решение проблемы, а только на высказывания требований в сторону России.

Фото: Flickr / Sam Sith (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)