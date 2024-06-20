В Калужской области был обнаружен бизнесмен. Его нашли закопанным в лесу с пулевой раной. Подозреваемые в убийстве уже были задержаны, информирует СУСК России по Калужской области.

В конце мая текущего года местная жительница Москвы заявила о пропаже собственного мужа. Она обратилась с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов. Как позже выяснилось, пропавший специализировался в области предпринимательской деятельности, в процессе которой происходит купля-продажа ценных бумаг. В конце весны текущего года он уехал в один из субъектов Российской Федерации — Калужскую область. Его жена объяснила сотрудникам правоохранительных органов, что он отправился в поездку, дабы повидаться со своим знакомым. Спустя время, как мужчина уехал, женщина потеряла с ним связь. На данный момент заведено дело об убийстве.

На территории Жиздринского района, являющегося административно-территориальной единицей и муниципальным образованием в Калужской области России, было найдено тело бизнесмена. Его нашли закопанным в лесу с пулевой раной. Позже подозреваемые были задержаны на территории Москвы и Ярославля. Что их побудило на совершение данного преступления, пока остаётся тайной. Как бизнесмен, так и его убийцы однажды были судимы.

Фото: Unsplash / Filip Zrnzević filipz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)